阿里20周年晚会结束后，马云还临时组了个局！

9月11日午间消息，9月10日是在阿里巴巴成立二十周年纪念日，同时也是马云的生日。当晚，马云参加完纪念日活动后，还私下里组了个好友局，娱、学、商多界精英人士出席，包括泰康人寿陈东升、云锋基金虞锋、物美集团张文忠、宽带资本田溯宁、西湖大学钱颖一以及影视明星李连杰等人。

此外，网友爆料，雷军、丁磊、何小鹏等互联网“大佬”也曾来到了阿里年会现场。

对于马云的退休，雷军还在微博祝福道：“祝贺马云梦想成真、心想事成、功成名就，人生下半场拉开序幕！梦想还是要有的，万一实现了呢？”