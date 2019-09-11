Apple Watch Series 5上的LTPO屏幕究竟是什么？

今天凌晨发布的Apple Watch Series 5上，苹果正式使用了基于LTPO的OLED屏幕。这也是自去年8月份苹果被曝正在围绕LTPO尝试量产可能性之后，在自家产品上正式启用这项。与之换来的效果也相当明显，Apple Watch Series 5可以做到持续续航时间18小时，并且屏幕也第一次做到不会熄灭。

那么LTPO究竟是什么，会让Apple Watch Series 5的续航表现如此抢眼？

LTPS的再进化

从Apple Watch初代目开始，直至第五代之前，苹果表OLED面板均采用了常见的LTPS低温多晶硅作为背基板材质OLED面板。在OLED面板中，为了提高面板分辨率，常规的做法是增加TFT电子迁移率并将电容器变小，同时由于OLED每个像素具有多个晶体管，电容器尺寸必须更小。

电容器变小势必会使得沟道电阻电信号延迟，最有效的做法便是通过LTPS提升电子迁移率，以达到省电的效果。但LTPS仍然有一个很大的问题，它难以应用于大尺寸基板，并且LTPS对中小尺寸OLED面板高性能状态未进行优化，也就是我们在手机、笔记本上已经经常提到的高刷新率屏幕都会在LTPS下，带来更高的功耗。

这意味着如果苹果希望在iPhone、iPad乃至MacBook上使用更省电，且刷新率更高的屏幕，必须找到一个合适的替代品。

这时候LTPO登场了。LTPO全称是Low Temperature Polycrystalline Oxide，即低温多晶氧化物。氧化物与LTPS一样，电子迁移率是传统非晶硅的100倍左右，并且能够同时结合LTPS和IGZO两大流派的优点，以低生产成本实现更高的电荷迁移率，并提供稳定性和可扩展性。

从LTPO工艺专利文件来看，LTPO需要在LTPS的基础上，再建立一个氧化物层。去年最主要的攻关之一是，厂商需要确保在铺设氧化物层的时候，不影响原本LTPS层间介质中的晶体管特性。随着苹果开始量产具备LTPO的OLED屏幕，并将其付诸于智能腕表占有率第一的Apple Watch上，都在证明苹果已经让LTPO的量产向前推进了一大步。

因此，我们也在苹果新品发布会上看到了Apple Watch Series 5优秀的续航参数，在相同亮度下，为OLED面板节省15%以上功耗，并依赖于官方定制硬件可变，最低1Hz，最高60Hz的刷新率，都给Apple Watch Series 5的常亮显示和18小时续航提供了有效保障。

新标准的争夺战

正如前面而言，LTPO的目标不是Apple Watch Series 5的OLED屏幕，它更大的野心是能够将低功耗屏幕运用更大屏幕中。例如iPhone，例如iPad，甚至是MacBook。

但显然现在LTPO也并非唯一探究屏幕省电技术的门路，主流认为可以被应用于OLED基板的技术除了前面提到的LTPS、硅基，还有来自夏普的IGZO，以及来自韩国延世大学的二硫化钼晶体管。

其中IGZO被认为是最有利的技术竞争者之一，除了夏普，包括华佳彩、柔宇在内都有在尝试使用IGZO推进OLED。至于LTPO方面，苹果通过掌握的LTPO技术为基础，也已经与LG Display、Samsung Display展开接触，探究继续推进的可能性。

无独有偶，在PC领域，英特尔正在通过雅典娜计划与夏普合作，通过IGZO技术推进笔记本电脑显示屏的超低功耗、高刷新率、高画质的效果。重点是，英特尔雅典娜计划最终目标不是推出更强更快的高端笔记本，而是让所有大众能够消费得起的笔记本型号，跨入超长续航、智能快速响应的门槛。

除了三星和LG，同时能做到LTPS、IGZO量产的厂商还有夏普。技术标准本身不存在对错，但选择道路的不同会让不同站队的厂商遭受亏损，这是以营利为目标的商人们所不愿意看到的。

一边是由苹果推进的LTPO，另一边则是由夏普推进的IGZO，OLED屏幕最后如何抉择，同性能下更低的功耗已经成为趋势。至少对于吃瓜的买家而言，无论哪一种技术加持，只要不涨价，都会受益。