百度升级公立机构官网保护计划，已引入10万家

9月11日午间消息，百度宣布升级“公立机构官网保护计划”，进一步加强对公立机构官方网站百度搜索结果的保护。通过该计划，网民在百度搜索政府机关、事业单位等公立机构时，百度将优先展示经过认证的公立机构官网或相关信息，并对搜索结果标注官方认证标识。

据介绍，截至目前，百度“公立机构官网保护计划”已引入超过10万家公立机构官网，涉及700万个搜索词，覆盖了政府机关、事业单位、医院、殡仪馆、学校、博物馆、景区等公立机构，未来覆盖范畴还将持续增加。

“在百度搜索中，每天有上千万次的搜索是寻找官方网站的。网民对搜索服务的权威性要求，永远是百度搜索最重要的进化方向之一。”百度搜索产品部负责人表示，百度通过“基础数据+搜索策略+前端展现”等手段，来保证公立机构官网的优先呈现。

据其介绍，首先，作为搜索引擎，百度的爬虫系统和日志系统会尽可能地穷尽网络上的海量信息数据，包括从网站的标题、内容、图片、音视频到网页间的链接指向关系等，并通过人工智能、大数据等手段，进一步分析各类数据中内外部之间的关联信息。

其次，在数据之上，百度通过自研的各种策略，进一步过滤清洗数据，降低互联网中不良数据对各类搜索效果的影响，同时进一步建立围绕官网识别和排序的自动化策略，当用户发起搜索需求时，相关官网的信息会优先展现。

最后，在前端展现上，百度会对公立机构官网增加“官网”标志、优先展示等方式。

此前，百度于2018年上线了公立医院品牌保护计划。据百度搜索产品部负责人介绍，截至今年5月，百度已对超过14.5万个公立医院名称（含简称、别称、俗称）进行保护。当用户搜索这些受保护的公立医院名称时，将不会出现其他医院的商业推广。

同时，当网友搜索到还没有认证的公立机构官网时，百度在结果页会给予“暂无认证的官方网站”的提醒，并提示用户登陆“百度公立机构官网保护共建平台”进行反馈、共建。

此外，就公立机构官网整体环境而言，由于部分公立机构官网存在建站不规范、封禁IP、robots声明等问题，百度在保护公立机构官网上，仍然面临一定的挑战。

对此，百度方面也表示，将借助技术手段不断优化基础数据和搜索策略、前端展现等环节，尽力提升搜索体验问题。