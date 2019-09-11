关于iPhone 11系列、A13芯片，知乎网友是这么说的

9月11日消息，今日凌晨，苹果公司秋季发布会在乔布斯剧院举行。5.8英寸的iPhone 11、6.1英寸的iPhone 11 Pro、6.5英寸的iPhone 11 Pro Max；Apple Watch Series 5以及10.2英寸的iPad与“果粉”见面，此外Apple TV+与Arcade服务也正式面世。

知乎上面也发起了“iPhone 11”、“Apple Watch Series 5”等多个话题，网友对苹果秋季发布会发表了自己的看法。以下为节选的部分网友观点：

如何评价2019年9月发布的iPhone11系列？配置和性能如何？

知乎网友Navis Li：没有惊喜，也没有意外。双摄方案、快充、5G等关注点没有惊喜，而全新A13芯片、新配色和更长续航也与前期爆料信息一致，没有5G的iPhone11与Android相比竞争力不大。

苹果A13芯片和华为麒麟990芯片，两者的实际性能谁更强？

知乎网友刘成：根据爆料的处理器性能跑分图来看看，A13的GPU与CPU性能大幅度领先麒麟990，综合性能、功耗来看可能存在一到两代差距。但作为安卓阵营的旗舰处理器，麒麟990可以满足现有所有应用性能要求，而且麒麟990的长处恰好是A13的短板，那就是支持5G。

苹果研发投入创新高，但为何又给用户创新不足的感觉？

知乎网友Alexis Sanchez：iPhone的创新往往隐藏，普通消费者不好感知，如NVMe闪存、结构光、DCI—P3色域、线性马达&3D TOUCH、扬声器&带重力感应的扬声器等创新技术，iPhone产品都较早应用。毕竟手机这个领域，几个商家竞争的越厉害，对消费者来说就更好。

2019年苹果秋季发布会上有哪些非常重要但容易忽视的点？

知乎网友于行：在苹果公开Apple TV+原创视频订阅服务之后，迪士尼和奈飞股价应声下跌。苹果杀入内容领域已不是新闻，苹果财报显示公司来自服务的收入激增。未来的苹果发布会，硬件的介绍可能会越来越少，内容和订阅服务将占据越来越大的比重。