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苹果耳机也能购买AppleCare+服务了

2019-9-11 14:33:39来源：威锋网作者：Marcus责编：远洋评论：

当大家都把目光投在秋季新品身上时，苹果悄悄地上线了一项适用于 Apple耳机的AppleCare+服务计划，只需花费299元购买这一服务，便可为AirPods、Beats入耳式耳机或Beats头戴式耳机提供自购买该服务计划之日起长达2年的专家技术支持，以及额外硬件保修服务，还可获得最多两次意外损坏保修服务（每次收费199元服务费）。

目前这一AppleCare+服务计划适用的产品型号如下：

1. AirPods

2. Beats EP头戴式耳机

3. Beats Pro头戴式耳机

4. Beats Solo3 Wireless头戴式耳机

5. Beats Studio3 Wireless头戴式耳机

7. BeatsX入耳式耳机

8. Powerbeats Pro完全无线耳机

9. Powerbeats3 Wireless入耳式耳机

而要享受这一服务计划，除了在购买新苹果耳机时同时购买意外，用户也可以在在购买耳机之日起60天内通过Apple Store零售店或者致电服务热线来购买。

除了针对耳机产品，苹果的AppleCare+服务目前已经覆盖几乎所有苹果产品，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple显示器、HomePod、iPod touch，通过购买AppleCare+服务计划，消费者可进一步延长保修期限，并享受来自Apple的额外硬件保修服务与专家技术支持。目前价格最贵的服务计划为15英寸MacBook Pro的2629元AppleCare+服务。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：AppleCare

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