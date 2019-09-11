苹果iPhone 11等新品发布，哪些亮点值得投资者真正关注？

北京时间11日消息，苹果CEO蒂姆•库克周二公布的产品并没有太大的革命性，其正式推出的2019年新款旗舰机型iPhone 11系列产品也并没有多少令人兴奋的地方。

你可能会认为苹果投资者的情绪会因此而很糟糕，但股东们仍对该公司的前景感到乐观。苹果公司的股票今年飙升了约35%，成为道琼斯指数中表现最好的公司之一，仅次于家得宝、Visa、微软和宝洁公司。

尽管苹果在1月份警告称，由于中国市场疲软，其销售和盈利增长将放缓，这令华尔街和硅谷大为震惊。此外，对美国监管机构可能进行反垄断审查的担忧挥之不去，这也一直是一个悬而未决的问题。

那么，投资者为何如此热情呢？苹果的服务业务，包括Apple Music和其他流媒体内容，以及AppleCare保修业务和Apple Pay，较去年同比增长了近13%。

苹果的服务业务，还包括地图，Siri和iCloud等，现在占苹果总销售额的17%，超过iPad、Mac和可穿戴设备，如Apple Watch。对苹果公司来说，其地位仅次于iPhone，占销售额56%的iPhone对公司来说更为重要。

由于苹果公司最近与金融服务巨头高盛和万事达联合推出了Apple Card信用卡，其服务业务有望进一步增长。

苹果还在周二的iPhone发布会上推出了其Apple Arcade游戏服务，该服务将于9月19日上市，并于周二的iPhone活动中以每月4.99美元的价格发售。该公司的Apple TV +流媒体服务也将于11月1日推出，售价4.99美元每月。

因此，如果新款iPhone 11系列产品没有给科技爱好者留下深刻印象，这或许并不重要。只要普通消费者继续使用他们目前的iPhone、iPad、Mac电脑和手表，那么苹果可能会继续从每月的订阅中赚大钱。

尽管如此，苹果分析师对该公司的下一步计划存在分歧。根据Refinitiv的数据，有22位分析师将苹果评级定为“买入”或“强力买入”，21位分析师将苹果评级定为“持有”或“卖出”。

苹果的普遍目标股价只比当前股价高出5%。

即使苹果在今年的反弹之后，股价仍比去年的历史高点低9%左右，当时该公司市值超过1万亿美元。目前，该公司市值约为9，700亿美元，仅次于微软，屈居第二。

与竞争对手相比，苹果的股价相当便宜，其2020年预期市盈率仅为17倍。相比之下，谷歌母公司Alphabet、Facebook和微软的股价均为明年利润预期的20至25倍。这使得苹果对长期投资者来说是一个值得关注的投资对象。

投资者还必须考虑到苹果庞大的现金储备。苹果首席财务官卢卡•马埃斯特里（Luca Maestri）在7月份的最后一次财报电话会议上表示，苹果资产负债表上的现金超过2100亿美元。

不计债务，苹果还有1，020亿美元现金。马埃斯特里说，苹果的目标是“随着时间的推移，最终达到净现金中性”。

换句话说，预计苹果将利用现金继续增加股息，回购更多股票，进一步投资于研发，甚至可能进行更多收购。

截至周二美股收盘，苹果股价上涨1.18%，报216.70美元。