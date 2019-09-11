内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

谷歌Chrome 78浏览器正在测试DNS Over HTTPS功能

2019-9-11 15:29:01来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

今年六月，谷歌宣布其DNS Over HTTPS（DoH）服务正式普遍可用。DoH将域名查询以安全、加密的HTTPS连接包装到DNS服务器，从而使窃听者无法访问查询。它是旨在缩小在线通信安全和隐私差距的几种新兴互联网协议之一。谷歌和Mozilla基金会都在测试这一协议，前两天Mozilla刚刚表示将在本月底向Firefox用户推出DoH。

这项实验性服务将很快出现在Chrome浏览器中，官方在 Chromium博客中发布公告称 Chrome 78正在实验DoH。“此实验将与已经支持DoH的DNS供应商合作完成，目标是通过将其升级到当前DNS服务的DoH版本来提高我们的共同用户的安全性和隐私”，Chrome产品经理Kenji Baheux表示，“使用我们的方法，使用的DNS服务不会改变，只有协议会改变。”

谷歌的实验将检查Chrome 78用户的DNS供应商是否属于以下六种DoH兼容提供商之一：Cleanbrowsing、Cloudflare、DNS.SB、Google、OpenDNS和Quad9。如果包含其中，Chrome将使用相同的服务供应商从标准DNS切换到DoH。

这样一来，谷歌就避免了Mozilla提供DoH的方式带来的一个问题：迫使Firefox用户更改他们为Cloudflare选择的DNS供应商。

本次实验仅涉及一小部分Chrome用户，并将在所有受支持的平台上运行（Linux和iOS除外）。如果想要从Chrome 78中退出实验，可以在chrome://flags/#dns-over-https上禁用标记。

对于那些使用Android 9或更高版本且在私有DNS设置中设置了DNS-over-TLS（DoT）提供商的用户，Chrome可能会尝试使用DoH，如果失败，则会回退到DoT设置。

关于各种网络协议，仍存在不少争议，Farsight Security的CEO兼DNS协议设计的贡献者Paul Vixie就认为，DoH限制了网络管理员的自主权。

他在twitter中写道，”DoT与DoH不同，两者都提供TLS级别的隐私。但DoT可以在网络防火墙中被阻止。DoH旨在‘防止DNS操作中的路径干扰’，DoT存在普适性的好处。而无论DoH有什么可取之处，它都将会带来一种净伤害。“

对于这种争议，你怎么看?

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Chrome浏览器谷歌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有