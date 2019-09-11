谷歌Chrome 78浏览器正在测试DNS Over HTTPS功能

今年六月，谷歌宣布其DNS Over HTTPS（DoH）服务正式普遍可用。DoH将域名查询以安全、加密的HTTPS连接包装到DNS服务器，从而使窃听者无法访问查询。它是旨在缩小在线通信安全和隐私差距的几种新兴互联网协议之一。谷歌和Mozilla基金会都在测试这一协议，前两天Mozilla刚刚表示将在本月底向Firefox用户推出DoH。

这项实验性服务将很快出现在Chrome浏览器中，官方在 Chromium博客中发布公告称 Chrome 78正在实验DoH。“此实验将与已经支持DoH的DNS供应商合作完成，目标是通过将其升级到当前DNS服务的DoH版本来提高我们的共同用户的安全性和隐私”，Chrome产品经理Kenji Baheux表示，“使用我们的方法，使用的DNS服务不会改变，只有协议会改变。”

谷歌的实验将检查Chrome 78用户的DNS供应商是否属于以下六种DoH兼容提供商之一：Cleanbrowsing、Cloudflare、DNS.SB、Google、OpenDNS和Quad9。如果包含其中，Chrome将使用相同的服务供应商从标准DNS切换到DoH。

这样一来，谷歌就避免了Mozilla提供DoH的方式带来的一个问题：迫使Firefox用户更改他们为Cloudflare选择的DNS供应商。

本次实验仅涉及一小部分Chrome用户，并将在所有受支持的平台上运行（Linux和iOS除外）。如果想要从Chrome 78中退出实验，可以在chrome://flags/#dns-over-https上禁用标记。

对于那些使用Android 9或更高版本且在私有DNS设置中设置了DNS-over-TLS（DoT）提供商的用户，Chrome可能会尝试使用DoH，如果失败，则会回退到DoT设置。

关于各种网络协议，仍存在不少争议，Farsight Security的CEO兼DNS协议设计的贡献者Paul Vixie就认为，DoH限制了网络管理员的自主权。

他在twitter中写道，”DoT与DoH不同，两者都提供TLS级别的隐私。但DoT可以在网络防火墙中被阻止。DoH旨在‘防止DNS操作中的路径干扰’，DoT存在普适性的好处。而无论DoH有什么可取之处，它都将会带来一种净伤害。“

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