紫光展锐宣布虎贲平台完成安卓10系统升级

9月10在上海举办的谷歌开发者大会，Android 10成为业界关注的最大亮点。这款于美国当地时间9月3日正式发布的新版本，带来了手势导航、暗黑模式、聚焦模式、实时字幕等新功能，以及更高的安全性和更好的隐私保护，将为消费者带来更好的手机使用体验。

如果说操作系统是智能手机的“身体”，那么芯片就是智能手机的“大脑”。Android 10使身体变得更加强健，还需要大脑去协调身体的各个机能。紫光展锐就与Android 10“神同步”，宣布旗下虎贲SC9863A、SC9832E、SC7731E平台率先完成Android 10系统升级，支持智能终端厂商快速商用Android 10版本。

Android操作系统迭代演进，功能越来越复杂、强大，适配Android 10毫无疑问需要耗费大量时间和精力，以及过硬的开发能力。紫光展锐是如何做到的？通过探究幕后的开发过程，以及和紫光展锐工程师们的沟通，我们可以一探究竟。

紫光展锐的Android 10开发工程师团队

先睹为“快”

能够同步宣布支持，首先说明了一个问题，紫光展锐的工程师们已经“先睹为快”，在发布之前从谷歌公司拿到了Android 10的代码和相关技术文档。紫光展锐工程师透露，谷歌在开发Android 10时就与紫光展锐保持密切沟通，并且和谷歌建立了高效的沟通机制，双方的工程师可以就开发过程中的问题直接沟通，使得紫光展锐得以快速推进研发。

这份信任，可以追溯到安卓2.0版本，随着安卓版本不断迭代升级，紫光展锐和谷歌的合作也在不断加深加强。到今年2月，紫光展锐被授权为谷歌的第三方认证实验室，可为终端厂商提供GMS Express Plus设备认证，从而缩短产品上市时间，帮助终端厂商迅速向谷歌新一代操作系统升级。

这个“官方认证”极具价值，代表着紫光展锐对Android操作系统的深刻理解。“以前多次遇到过这种情况，由于第三方实验室对测试环境、测试方法、谷歌标准测试流程的理解不同，测试始终无法通过。无奈之下客户找到我们，虽然很快帮客户解决了，但由于前期已经耽误了太多时间，还是影响了产品的整体进度，给客户带来了难以挽回的损失。”上述工程师不无遗憾地表示。

可以说，双方的战略合作关系，认证实验室的硬件和工程师们积累的“软件”，成为紫光展锐尝鲜Android 10的先决因素。

反应更快

有了合作基础和软硬件条件，还得对Android 10的适配有足够快的响应能力。紫光展锐做到了，原因很简单：消费者需求、手机厂商需求。

一方面，紫光展锐的工程师们清醒意识到新版本的价值。“消费者对新款手机有强烈的追新动机和欲望。Android 10更安全，用户体验更好，功能特性也更多，自然会成为产品的一大卖点”。

另一方面，紫光展锐在拿到代码和技术文档后，能够立刻调集大量资源，迅速投入测试开发。在智能终端制造业中，测试是极度重要的一个环节，通不过这个环节，产品都无法量产。因此，当重大版本的Android系统问世时，搭载最新操作系统的手机就需要在实验室经过严苛的测试。

“我们对安卓每一个重要版本的智能手机移动平台的开发，都相当于研发团队打一场大规模的阵地战”，一位紫光展锐工程师感叹。

此外，紫光展锐还有一个优势：作为全球三大独立手机芯片供应商之一，每年全球有超过10亿个智能终端搭载了展锐芯，这使得紫光展锐的芯片在支持智能手机各种功能上有了深厚积淀，能够更快地响应新系统开发，做到率先升级。

“所有Android领域完整的芯片驱动解决方案紫光展锐都有，包括音视频、电话、Wi-Fi、定位、相机等等，凡是一部智能手机所该有的应用，紫光展锐都有完整的开发和维护团队，没有一个功能模块需要依赖别人”，一位紫光展锐工程师说起技术的完整性时，不无自豪的表示。

应用最快

必须意识到，无论是一款最新的操作系统，还是最新的芯片，都仅仅是构成智能手机的一部分，最终还是要靠手机厂商将系统、芯片等全部整合进机身，并完成包括极限测试在内的各种测试，方能提供一部完整的智能手机给用户。

那么问题来了：手机厂商喜欢什么样的操作系统和芯片呢？如果不计成本的话，当然是最新最快最全的。如果考虑到成本，智能手机厂商也希望的是在成本可控的情况下，尽可能的新、尽可能的快、尽可能的全。

在Android 10适配上，紫光展锐充分做到了这一点，凭借高性价比的方案的快速响应能力，已经帮助手机厂商推出新产品。美国手机厂商BLU已在近日宣布推出新款智能手机BLU G8，搭载中国芯片厂商紫光展锐的虎贲SC9863A，率先支持Android 10，成为全球第一批可以运行Google最新操作系统的手机厂商。

在紫光展锐支持下，通过运行全新的Android 10操作系统，BLU G8在性能、电池续航时间、安全性、隐私、位置数据等方面得到了提升，手机变得更智能、速度更快、用户使用体验也更好。

“除了芯片驱动解决方案，紫光展锐应用层的软件框架，支持国际和国内主流的运营商，也支持运营商和手机厂商定制。也就是说，不管是运营商还是手机厂商，只要拿着紫光展锐的芯片和相应的解决方案，不需要做太多改动，就能快速实现智能手机的量产，为这些合作伙伴提供了市场竞争的战略先机。”一位紫光展锐工程师表示，“几千人的研发团队、持续的研发投入，是我们最快响应客户的坚强后盾。”