Nike为LOL职业联赛推出全新队服系列

今年2月，Nike宣布和《英雄联盟职业联赛》合作，成为LPL的官方合作伙伴，为后者设计一系列的官方队服。如今，随着2019英雄联盟世界锦标赛在欧洲即将开赛，Nike也公布了全新Nike x LPL的官方队服。

从曝光的lookbook上看，Edward Gaming的队服采用了深红为主色调，胸口处的V字型纹路设计上分别是剑和盾，象征着胜利。另外，袖子两边的线条也特别做了处理，表示速度，至于三角形的花纹则意味着团队的凝聚。

▲Edward Gaming

Fun Plus Phoenix的队服以纯黑为主，并印有红金配色的图案。不管是胸口处的火焰印花还是下摆的凤凰图腾都象征着浴火重生，可以说非常酷帅了。

▲Fun Plus Phoenix

终于轮到了大名鼎鼎的IG，在这次的联合款中，IG的队服采用了一贯的白色为主色调，缀以墨黑与银灰的印花。其中V字型花纹设计灵感来源天使之翼，意味超越困境，所向披靡。另外，在IG队徽的上方还精心设计了一颗金色的星，这是为了纪念IG成为2018年英雄联盟世界冠军。

▲Invictus Gaming

Royal Never Give Up的队服主要以墨黑和金黄为主，胸前的仿龙鳞图案设计非常霸气，而衣服的下摆处也特别印有福字符，整体象征着永不放弃。

▲Royal Never Give Up

Top Esports的队服以纯黑为主调，并饰以亮橙色印花，胸口处的箭头设计灵感来自团队的slogan——战斗到最后一刻。而下摆的斯巴达图案则意为勇往直前，大无畏的精神。

▲Top Esports

当然，除了各家的队服之外，Nike这次也推出了一系列的周边单品，包含了T恤、连帽衫等等，每款单品上也都印有各种关于游戏的元素。

最后，Nike x LPL的官方合作款系列将会在今年10月正式上市，其中Fun Plus Phoenix、Royal Never Give Up和IG等三个战队会在2019年世界锦标赛期间穿上他们的队服，而其余的队伍则会在春季的LPL 2020赛季期间穿上。