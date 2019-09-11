没有5G的iPhone 11，能治好苹果的心病吗？

简单一个问题：没有5G的新版iPhone 11，你买不买？

大力拓展服务业务

这可能是自iPhone初代发布以来，苹果业绩最令人尴尬的一年。持续热卖十多年、将苹果推上市值第一的iPhone，终于卖不动了。

过去三个季度，iPhone销售额连续下滑了15%、17%和12%；iPhone在苹果总营收的占比已经跌破了50%。这些都是iPhone问世以来，从未有过的尴尬局面。此外，iPhone的出货量也被华为超越，落到了全球第三，遥想前几年凭借大屏iPhone带来的销量井喷，苹果还一度超越三星登上全球榜首的盛况，俨然已是恍如隔世。

或许早就预见到iPhone终会遭遇低谷，苹果前几年就开始大力推进业务多元化战略，不断扩展服务业务和新的硬件产品。正是得益于服务业务的迅猛增长，苹果才得以抵消iPhone营收继续下滑的不利影响，在今年第二季度的传统销售淡季止住营收的下滑步伐。

显然，已经成为苹果第二大营收来源的服务业务是苹果今年的重中之重。今年年初，苹果更是专门举办了一场只有服务业务的产品发布会，连续推出视频、新闻、游戏、信用卡等诸多服务。而今天发布会的开始，苹果也花了不少时间重点推介游戏订阅平台Arcade和视频订阅服务Apple TV+的正式落地。

略感意外的是，两项服务的月订阅费都只有4.99美元，买硬件还免费送一年TV+服务，这一资费标准远低于外界此前的预期。毕竟苹果从来都不是一个厚道的主。这两项服务之所以会低价揽客，或许是因为苹果需要从竞争对手那里挖用户。毕竟视频订阅领域的竞争极为激烈，存在着Netflix、Hulu、亚马逊Prime、迪士尼等诸多传统巨头和新贵。

iPhone为什么卖不动？

不过，无论怎么发展服务业务，iPhone依然是苹果生态的基石，是苹果最核心的产品，没有之一。

苹果几乎所有的服务业务，都是围绕着iOS这个平台提供的。只有把用户留在iPhone平台，才有可能通过服务业务获取营收。而且，iPhone依然为苹果提供了半数营收。如果用户不肯购买新款iPhone，苹果的下一份财报一样会令库克抓狂。

先回顾一下，过去一年iPhone销量为什么会大幅下滑？市场分析主要有几大原因，其中有些因素是相互影响、互为因果的。

第一，智能手机市场整体饱和，全球智能手机市场出货量已经连续六个季度下滑。第二，苹果定价过于自信，iPhone均价过去几年已从600美元涨到了800美元，旗舰机型起售价格则从649美元升到了1099美元，一部手机上千美元上万人民币已经超过了很多消费者的心理预期。第三，由于价格高企，消费者换机周期拉长，减少了部分升级需求。

第四，在大幅涨价的同时，iPhone却存在着致命的功能性缺陷。由于和高通的专利诉讼战，苹果上一代iPhone全面转向英特尔基带芯片，信号能力饱受诟病，双卡双待能力尤其孱弱。第五，中国市场营收急剧下挫，库克将去年第四季度苹果营收大幅下挫归咎于中国市场销量疲软，而目前国际关系带来的消费者情绪问题也不利于苹果。第六，市场竞争日趋激烈，尤其是华为在高端领域的强势崛起，也冲击到了苹果的市场份额。第七，苹果在印度等新兴市场的销量非常疲软，甚至还在中国智能手机的冲击下出现了下滑。

随口吐个槽，就去年的iPhone市场接受度，苹果依然信心满满地表示消费者满意度高达99%。搜索了一下，发现似乎这是苹果的幸运数字？2018年苹果表示，iPhone X的用户满意度99%。2015年苹果表示，iPhone 6和6Plus的用户满意度99%。也许没到100%是怕苹果员工太骄傲。反正这个调查数据来自于苹果，他们想说多少就是多少吧。

新iPhone升级在哪？

先看一下iPhone 11三款相对于去年有了哪些更新升级。A13仿生芯片取代A12芯片是年度常规升级，苹果骄傲地对比了三星和华为旗舰的高通855与麒麟980芯片，表示能打败A12芯片只可能是继续升级的A13。可能看到这一幕的时候，华为想给苹果送上锦旗，终于光荣上了苹果的对比榜，还是去年的980芯片。

iPhone 11相对于iPhone XR的升级：新的紫色和绿色取代了去年的珊瑚色和蓝色，采用了1200万像素超广角+广角的双摄，提升拍照性能，新增夜间模式续航延长1小时，防水性能加强。

iPhone 11 Pro相对于iPhone Xs的升级：新增暗绿色，后背采用亚光玻璃，三摄取代双摄(新增超广角)，拍照性能加强，新增夜间模式，续航延长4小时，防水性能加强，支持杜比全景声，国行版iPhone 11 Pro支持双卡。

iPhone 11依然分为64GB、128GB和256GB，iPhone 11 Pro和Pro Max依然是64GB、256GB和512GB。iPhone 11的起售价格降低了50美元(国内5499元起售)，而11 Pro和Pro Max的售价则和去年持平，依然是999美元(国内8699元)和1099美元(国内9599元)。

几大槽点和鸡贼

槽点当然也是有的：第一，那个双层凸起的浴霸状三摄排列，再次刷新了对苹果设计能力的预期。虽说再奇葩的设计看久了也会慢慢习惯，但密恐患者和莲蓬恐惧症患者肯定是需要克服一下心理。虽然Ive爵士刚宣布离开苹果，但他早在苹果处于放羊状态了，过去两年的iPhone他都没怎么上心过，也不是出自他的设计。

第二，现在64GB根本不够用，其他厂商都至少128GB起步了，苹果还在用64GB，纯粹是逼着用户再加150美元(iPhone 11是50美元)升级。

第三，iPhone 11 Pro相对于iPhone XS三围尺寸均有增加，厚度从7.7毫米增加到了8.1毫米，重量也从177克增加到了188克，砍掉了3D Touch。11 Pro Max重量从208克增加到了226克(实在是重啊！)

第四，5499元起售对iPhone 11依然采用了被嘲讽为“祖传五福一安”的5V1A充电头，需要快充功能还需要额外购买18W插头和Type-C转Lighting线(243元+145元，总计388元)。相对于竞争对手产品全线标配快充头，苹果在这方面实在是非常鸡贼。觉得iPhone 11用户不配拥有快充吗？

第五，iPhone 11依然是英特尔基带芯片，而且不支持5G网络。虽然今年4月苹果和高通达成全面和解，但iPhone 11依然来不及采用高通基带芯片，只能继续沿用去年饱受诟病的英特尔基带芯片。iPhone 11也会是4G时代的最后一代iPhone。

5G重要吗？不重要吗？

不支持5G网络是iPhone 11三款新品的一个核心缺失。虽然美国在5G无线通信网络的铺设上进展缓慢，但这一样会影响到消费者的心理。在知道未来两年5G必然到来的前提下，消费者是否还会愿意花费上千美元购买一部4G手机，依然是个巨大的未知数。此外，英特尔基带的4G性能无法令人满意，很难对iPhone 11的网络信号有太高的预期。

而在中国这样的5G先行国家，苹果则更加处于下风。市场研究公司Bernstein预计，今年年底前中国5G网络基站将达到15万个，是国土面积相近的美国的15倍。而到2020年底，中国5G用户总量将达到1亿人。

通常来说，大城市的5G网络第一批用户，也是最有购买力的高端用户，他们本应是苹果的目标用户。华为、三星、Vivo等竞争对手已经推出了各自的5G手机，争夺这些尝鲜用户。在中国落后整整一年的时间，对于原本就在中国市场表现疲软的苹果来说，显然又是另外一个不利因素。

Bernstein还预计，苹果消费者的升级周期已经从此前的三年延长到了四年，这意味着，今年升级购买新iPhone的用户可能只有16%，而苹果2019财年的iPhone销量或将下滑19%。

新iPhone不是苹果的解药

回到核心话题，新发布的三款iPhone 11，能否化解苹果的iPhone销量下滑难题？

看得出来，苹果吸取了去年定价过高的教训，将iPhone 11的定价下调了50美元。摩根大通此前结合供应链的消息预计，苹果将iPhone 11的成本降低了7%-12%，这一方面有助于抵消苹果降价的利润影响，另一方面也为可能的美国关税做好准备。

然而，两款旗舰的价格依然超过了1000美元，这是去年两年旗舰销售疲软的核心原因。第三方市调公司CIRP的数据显示，今年第二季度美国iPhone总销量中有48%来自iPhone XR。而售价高昂的XS和XS MAX销量份额加起来也只有19%。此次iPhone 11 Pro和Pro Max坚持不降价，很难让人对其销售前景乐观。

iPhone XR也没有退出市场，以600美元的价格继续销售。或许，随着iPhone XR的价格不断下滑，黑边会显得越来越窄，信号也似乎不是那么重要了。未来一年，苹果销售最好的产品依然会是iPhone XR和iPhone 11。

回到之前说到的iPhone销售疲软的几大原因，三款iPhone 11似乎并不能化解这些障碍。而在中国市场，刚刚公布的中国信息通信研究院数据显示，8月份国内手机总出货量同比下滑5.3%，很难相信在这样的不利环境和国际关系导致的舆论下，iPhone 11可以扭转过去一年的低迷状况。

三款iPhone 11到底怎样？产品确实是好产品，至于要不要升级，看自己的钱包决定。