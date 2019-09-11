福特发布最全电动车阵容，2024年电动车型将达17款

福特在法兰克福车展上正式公布了面向欧洲市场最全面的电动车产品线，并计划2022年底，在欧洲将电动车销量提升至超过汽油、柴油车的程度。

福特也宣布为每一款福特乘用车型提供电动化选择，包含轻混合动力、全混合动力、插电式混合动力或全电动的动力配置。到2024年，福特将在欧洲推出17款电动车型，其中有8款会在2019年推出。

其中包括中国市场Escape姐妹车型福特Kuga插电式混合动力版，这将是福特在欧洲市场第一款同时提供轻度混合动力、自充电式全混合动力和插电式混合动力系统配置的车型。

此外福特Explorer探险者插电式混合动力七座SUV，全新定制版Tourneo途睿欧插电式混合动力八座MPV均会获得电动技术加持。紧凑型SUV Puma EcoBoost混合动力版则将会采用48V轻混技术，并首次提供Titianium X版本。蒙迪欧混合动力旅行车也将采用与柴油发动机搭配的全混合动力系统，并提供纯电驾驶模式。

源自福特Mustang灵感的高性能SUV也将会在2020年面世，提供600公里续航以及快速充电的能力。

你以为这就结束了？不。既然要电动化，充电一定是个需要解决的问题。福特给出的方案是与能源合作伙伴配合，提供不同的充电解决方案，包括壁挂式充电、家用插座充电。其中福特的壁挂式充电解决方案将比普通家用插座提供超过高达50%的充电功率，从而为福特插电式混合动力车型的用户减少至多三分之一的家用充电时间。

此外福特还提供了一套移动端程序，方便车主、运营商定位、导航和支付充电费用。

法兰克福车展可以看成车企未来规划的风向标，今年年初福特中国也定下了3年30款新车的计划，法兰克福车展上看到的电动款车型，未来注定也有机会引入国内，并且针对本土定制和优化。是的，福特新车刷屏的节奏根本停不下来。