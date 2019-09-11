微软Windows 10商店Win32版QQ遭撤包，UWP版回归

IT之家9月11日消息 网友反馈，昨晚发现微软应用商店里的UWP版本的QQ被替换成了Win32 exe版本，据悉，部分用户收到了UWP QQ更新，更新文件188MB，更新之后就变成了Win32版本。不过今天出现了新情况，Windows 10商店中的QQ重新变回UWP版，Win32 exe版遭撤销。
近两年来，UWP QQ更新很少，有更新也基本上是修复bug。今年四月份，Windows 10 UWP版本QQ的“附近的人”疑似已经无法使用，会提示“没有数据”。现在来看，腾讯应该是彻底放弃了UWP版本的QQ。
据悉，QQ for Windows10 是腾讯公司专门为Windows10平台用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。全新Windows10 UWP通用架构，致力打造 “轻快，简洁，高效”的QQ体验。
下面是腾讯QQ UWP版功能：
Light设计风格，轻快、简洁、个性化
与好友聊天，分享图片和表情
视频通话，想念不如相见
语音通话，畅聊精彩
支持讨论组，与PC互通，拉几个朋友想聊就聊
收发文件，办公助力
支持自定义主题，随性而换
支持表情收藏，点击表情，珍藏心情
消息推送，随时随地接收好友消息
支持与PC同时在线，同一个QQ帐号在电脑和平板端均可收发消息
贴靠视图：轻量聊天，上网工作两不误
竖屏视图：双手聊天，输入如此轻松
群助手，轻松管理群消息
好友24小时消息漫游，无缝畅聊
支持键鼠操作
结合版空间，看动态，发说说，轻松又清爽
我的电脑，支持与PC，手机互传文件