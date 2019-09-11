微软Windows 10商店Win32版QQ遭撤包，UWP版回归

IT之家9月11日消息 网友反馈，昨晚发现微软应用商店里的UWP版本的QQ被替换成了Win32 exe版本，据悉，部分用户收到了UWP QQ更新，更新文件188MB，更新之后就变成了Win32版本。不过今天出现了新情况，Windows 10商店中的QQ重新变回UWP版，Win32 exe版遭撤销。

近两年来，UWP QQ更新很少，有更新也基本上是修复bug。今年四月份，Windows 10 UWP版本QQ的“附近的人”疑似已经无法使用，会提示“没有数据”。现在来看，腾讯应该是彻底放弃了UWP版本的QQ。

据悉，QQ for Windows10 是腾讯公司专门为Windows10平台用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。全新Windows10 UWP通用架构，致力打造 “轻快，简洁，高效”的QQ体验。

下面是腾讯QQ UWP版功能：