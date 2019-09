TIOBE 9月编程语言排行榜：PHP在TOP 10边缘飘摇

TIOBE编程语言排行榜9月份的榜单已公布,排名前十的分别是:Java, C, Python, C++, C#, Visual Basic .NET, JavaScript, SQL, PHP和Objective-C。

整体排名变化不大,但在9月榜单中PHP特别被提到了,因为这期的标题描述是"PHP is struggling to keep its top 10 position",潜台词就是 PHP快保不住TOP 10的位置啦!

虽然编程语言排行榜不代表什么,不过PHP在榜单上的排名很长时间没有上升,甚至偶有倒退也是不争的事实。

自2001年TIOBE排行榜诞生以来,PHP一直处于榜单的TOP 10位置,甚至拿过2004年TIOBE年度编程语言的称号。直到2009年底前,PHP的排名变化一切都很顺利,但自此之后,其市场占有份额迅速在两年内从10%下降至5%,到了2014年更是腰斩至2.5%左右。

所以PHP发生了什么事?

PHP刚诞生时被认为是用于Web开发的Visual Basic:既容易上手,也方便部署,不过其主要使用群体是具有一定软件开发背景的Web工程师。PHP的简单易上手特性为其收获了一大批开发者,迅速在Web开发领域占有一席之地。不过它的长处也带来了一些弊端:PHP产品的安全漏洞相对更容易被发现。当然,PHP开发团队长期以来也一直在努力解决这个问题。

在2014年,还发生了一件对PHP产生一定影响的大事——PHP的“头号粉丝”Facebook推出Hack语言以作为PHP的替代方案,原因是PHP的可伸缩性没能满足Facebook的需求。此后,JavaScript, TypeScript和Python开始日渐流行,并成为Web开发的主流选择。

PHP近年的走势情况一目了然。

继续看看TIOBE 9月编程语言排行1-20:

TOP 10编程语言TIOBE指数走势(2002-2018)

第21-50名的编程语言排行

第51-100名如下,由于它们之间的数值差异较小,仅以文本形式列出(按字母排序):

(Visual) FoxPro, 4th Dimension/4D, ABC, Alice, Apex, Arc, Awk, BBC BASIC, bc, Boo, Bourne shell, C shell, Clipper, Clojure, Common Lisp, Crystal, cT, Curl, Emacs Lisp, Erlang, Forth, Icon, IDL, Inform, Io, J, Korn shell, Ladder Logic, LiveCode, ML, Monkey, MQL4, NATURAL, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz, PowerShell, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, S, Snap!, SPARK, Standard ML, Tcl, Tex, Verilog, VHDL, X10, XC

TIOBE编程社区指数(The TIOBE Programming Community index)是编程语言流行度的指标,该榜单每月更新一次,指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎,如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube和百度都用于指数计算。

值得注意的是,TIOBE指数并不代表语言的好坏,开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新,或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。