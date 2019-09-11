投票：苹果iPhone 11/Pro/Max正式发布，你满意吗？考虑购买吗？

IT之家9月11日消息 在今天凌晨的苹果秋季新品发布会上，苹果发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。不过iPhone 11系列没有发布5G版本。

价格方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元，拥有白色、黑色、绿色、黄色、紫色、红色六种颜色可选。

iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元，拥有太空灰、银色、暗夜绿色、金色四种颜色可选。iPhone 11 Pro Max提供同样的规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

iPhone 11系列拥有众多新特性，你是否感到满意，会购买吗？

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