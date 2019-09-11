评测：第一次玩TWS耳机，诺基亚BH-705就存在感暴走了

在今年的IFA 2019展会上，最近两年存在感相当抢眼的诺基亚也码出了一众新品来吸引大家的眼球，但多少有些令我们意外的是除了常见的智能手机更新外，诺基亚还带来了一款真无线蓝牙耳机产品：诺基亚True无线蓝牙耳机BH-705。

去年我们还在说哪家耳机厂商若是还没有TWS耳机简直没办法出门跟别人打招呼，现在看来这句话要改改，毕竟就连手机厂商也没有哪家缺席TWS耳机产品了吧。

但实际上在音频领域中，诺基亚在多年前同样有着十足的影响力，早在2002年的无线耳机萌芽时期，诺基亚就推出了自家的第一款蓝牙耳机Nokia HDW-1，而在之后还配合立体声潮流推出Nokia HS-12W，以及用双麦克风DSP技术进行通话降噪的BH-904。总之在音频领域，特别是与手机配合使用的耳机产品中，诺基亚一直算是手机厂商中的第一梯队。

说到TWS耳机，隔壁水果家的AirPods总是个绕不开的假想敌，虽然它可能并不是第一款真无线蓝牙耳机，但一个方形小盒+两枚耳塞的设计直接影响了接下来几年里大家对于TWS耳机的设计思路，即使偶有挑战者刻意回避，最终也大多败下阵来，毕竟在现成的理想方案面前，大家似乎没有必要在设计方面下太多功夫。

当然设计偷懒的结果就是辨识度的不足，如同前两年同样千篇一律的智能手机设计一般，TWS耳机似乎也该是时候寻找一些改变的方向，而诺基亚BH-705显然具备如此的潜力。

当然在拿到BH-705之前我们便大多对这款乍一看有些类似口红的耳机造型设计有了初步的了解，毕竟BH-705的真正诞生时间要追溯到去年七月份，只是诺基亚鸽了一整年才把它正式带入国内市场。当然经受了一轮传统TWS耳机刷屏的小伙伴们在看到这款圆柱体设计的耳机时大多会有十足的新鲜感，按键+弹出抽屉式的收纳设计也具备相当的解压能力，可以说在按开耳机收纳盒的一瞬间，便会有种传统TWS耳机无法比拟的舒爽。

而在拉开“抽屉”后两枚小巧的耳塞便跃然于眼前，不难看出为了能够将轻量化做到极致，诺基亚大概是摒弃了一切不必要的设计，最终允许BH-705的体型够缩减至如此指尖大小。将耳塞取出佩戴于耳中，可以发现这种“去存在感”的设计已经渗透到了体验层面，一方面作为一款入耳式耳机，BH-705小巧的机身不会让自己的耳朵遭受太多折磨（单耳塞重5g），另一方面躲在耳廓中的它也不会存在过分的喧宾夺主。

当然关于耳机收纳的方式需要一定的适应，特别是充电针脚插入耳塞、然后将耳机本体嵌入收纳盒的操作需要一定的学习成本，但只消重复使用几次便可以轻松掌握其中诀窍。而由于使用了极尽小巧便捷的设计，诺基亚BH-705的左右耳耳塞从外观上来看几乎没有太大分别，如果收纳时不注意存放顺序，二次取出佩戴时有时会造成左右耳颠倒的问题，虽然不影响佩戴，但在诸如玩吃鸡游戏需要听声辩位时，左右耳的正确佩戴还是有一定的必要性。

同时在诺基亚BH-705在耳塞侧面配置了一枚用于控制音乐播放以及接/挂电话的实体按键，通过单击、双击以及长按等操作便可以实现多种功能控制，虽然同样需要一定学习成本，但熟练掌握后还是能极大的提升使用体验，毕竟不用再重复那些掏出/存放手机的复杂动作了。

诺基亚BH-705耳机本体拥有约3.5小时的播放续航能力，同时充电盒可以提供额外的16小时续航电量，对于通勤党来说这一续航能力足够日常上、下班佩戴使用，大约一周一充便可以应对自如。而对于运动党来说，诺基亚BH-705在佩戴的稳固性上也有着不错的表现，至少在我们尝试过慢跑以及跳楼梯等操作后都没有发生过松动和脱落的问题。同时诺基亚表示BH-705拥有IPX4等级防水，至少可以应对日常轻量级运动以及意外生活用水泼溅。

三频均衡的“水桶机”

当然一款耳机的话题再怎么兜兜转转都要回归到音质表现中来，而粉丝们大多都还记得当年的诺基亚也是一个相当重视音质表现的手机厂商，除了手机本体的高规格设计外，耳机产品线也有着非常亮眼的表现，比如谁还记得当年的N73配套耳机HS-28实际上是出自森海塞尔之手呢？

在BH-705这代产品中，诺基亚在耳塞重内置了6mm动圈单元，匹配蓝牙5.0以及AAC蓝牙音频格式，算是同价位TWS耳机中比较常见的配置。使用BH-705来欣赏阿朵的《烟花》这类歌曲，可以比较明显的感受到BH-705对于低音的执着，中段的鼓点存在感稍强，低频量给的非常充沛，虽然有相当的弹性，但也存在一定发闷的问题，可能与耳塞构造有一定关系。不过令人多少有些意外的是，在保证了低频的同时，BH-705对于女声的处理同样可圈可点，悦耳的音色值得我们长时间佩戴体验。

从结果来看，诺基亚BH-705算是一款可以通吃流行和人声取向的耳机，实际上我在佩戴的大多时间里也是用它来听一下Marshmello或是Monstercat。而对于计较的乐器党来说，诺基亚BH-705的解析力也同样可圈可点，虽然没有LDAC或者aptX加持，但在同价位蓝牙耳机中，诺基亚BH-705的音质表现还是具有相当竞争力的。

当然欣赏音乐只是我们日常娱乐的一部分，抓起手机追剧、玩游戏才是更多当代年轻人最熟悉的操作，而在蓝牙5.0加持下，诺基亚BH-705配合吃鸡这类游戏自然可以提供大致的敌方声音方位信息，而在追剧状态下，诺基亚BH-705的延迟控制也相当理想，如果刻意对嘴型的话大概可以发现0.5s内的延迟，就小编日常使用体验来看并不会产生明显的影响。

诺基亚耳机复兴

诺基亚最终给迟来的BH-705打出了499元人民币的定价，而如果把价位区间锁定在500元以下，我们可以在马家市场中搜索到大量的中、低端耳机竞品，所以想要在这一价位中立足显然不是借着曾经诺基亚辉煌的名号就能达成。但显然BH-705是一款颇具诚意的作品，在同价位中它做到了远超其它竞品的高辨识度，同时音质表现也足够亮眼，仅凭这两点就足够我们给BH-705打出高分，只是不知道在BH-705之后，诺基亚是否会借此继续壮大自己曾经同样辉煌的耳机产品线呢？