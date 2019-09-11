CCTV《对话》专访马云：我很痛苦，因名字像IP

IT之家9月11日消息 9月10日在阿里巴巴的二十周年庆典上，马云最后一次以集团董事长的身份出现在阿里巴巴员工面前。在宣布正式卸任阿里巴巴董事长后，CCTV《对话》栏目对马云进行了专访，马云在专访中称，“我不愿意死在办公室里，如果年纪大了以后，躺在沙滩上死掉还是蛮高兴的。”

以下是专访要点：

1.关于退休

马云：“9月10日，其实宣布不当董事长，离开整个阿里巴巴的运营管理，我是三年以前就做了计划的。”

2.关于工作

马云：“猜测一直伴随着我们，我在阿里巴巴19年来，每天有猜测。所以像我们这样的人要学会在谣言、在口水里面游泳。”

3.关于自己

马云：“我们都变了，我以前挺逗，因为我前期说公司里面三种人不能提拔，阿里巴巴18个创始人，这些人都不能当大官，因为我们这些人能力太差，后来我们发现外面请来的很多人并没有像我们这样意志和相信，我们相信未来，所以我们这帮人也没有地方去，就坚持坚持，最后发现经过无数的考验，我们变成跟别人不一样。”

4.关于阿里

马云：“在2000年的时候，阿里巴巴招不到员工，因为这个名字很奇怪，互联网泡沫又低，在中国做互联网电子商务，大家觉得不靠谱。我吹牛跟同事们讲，有一天阿里巴巴会良将如草、美女如云，这是我们最大的希望能招聘得到人。”

5.关于人生

马云：“五十知天命，过了50岁一定要明白自己这辈子要什么，放弃什么，什么是你有的，这些问题想明白以后做这些决定并不痛苦。”

6.关于成长

马云：“阿里为什么有这么好的运气？主要的想法是我们真正希望社会进步，真正希望在我们上面开店做生意的小企业能发展，还有我们真正希望阿里巴巴的员工能够成长。”

7.关于生活

马云：“懂得向伟大的人学习，懂得看到这个世界上有很多的恶劣丑陋的事情，不要沮丧，沮丧过，喝一杯酒睡一觉，第二天早上继续来。”

8.关于企业

马云：“坏的时候是容易诞生了不起企业的时刻，好的时候，只是诞生普通企业，顺风的时候谁都跑得快，逆风的时候依然能跑才是好的。”

9.关于心态

马云：“我们永远要把不好的时间想的长一点，想的远一点，想的更糟糕一点这才叫自信，自信不是说明天就会好，自信是明天不好，我也得活下去。”

10.“从未离开”

马云：“我不回来，因为我觉得我也没有离开过。我退休不等于我离开阿里巴巴，阿里呼唤我我随时都在。”

11.“我很痛苦，因为马云这个名字像个IP”

马云：“其实对于我来讲比较痛苦，因为马云这个名字现在像个IP。很多人对马云这个名字加了很多自己的定义在里面，我认为他不是我，我还是一个很普通的在杭州出生、杭州长大、杭州创业、杭州发展的人。我并不觉得我有那么了不起，这其实跟我个人没有什么关系。”

12.品味人生

马云：“我可能还会去造造酒，我觉得酒是一种文化，但是今天中国人的酒，干酒、湿酒不懂得品，人生要会品。”

13.江湖永远存在，江湖英雄辈出

马云：“江湖永远存在，江湖英雄辈出。我离开商业，但是我关注商业，永远会在这个里面，当然我会在其它地方多折腾折腾，多照照我觉得也是蛮有乐趣的。”

“我如果80、90岁还能活着，我坐在沙滩上听听收音机或者喇叭说阿里巴巴今年很好，我会非常骄傲我们这些人曾经把自己最美好10年、20年的时间参与这家公司，这是我觉得那时候感到骄傲，这是我15年以前的理想，希望今天这个理想依然可以坚持。”