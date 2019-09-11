大众：ID.3是公司第三次革命，仅次于高尔夫和甲壳虫

想买（换）新能源？可以等等这款德系纯电汽车：大众ID.3。

据外媒报道，大众即将推出基于全新MEB平台的打造的首款电动车ID3。，并将开始正式投产。

大众为了在11月准时开始量产，甚至已将把整个兹威考工厂完全转型为纯电动汽车生产基地，来生产众人期待已久的ID.3纯电动车型。据了解，实际上交付给客户的时间还要再等一年，到2020年夏季。

（ID.3无论从外观来看还是从车型定位来看，都很像相传的e-Golf）

出乎意料的量产与交付时间，让ID.3一下子成为媒体、大众车迷，以及电动车推广者的焦点。然而ID.3这辆车到底牛在哪？是否能够在两年之内登陆中国市场、并让普通消费者享受到价格核算、性价比超高的纯电汽车？

然而，令人惊讶的是，尽管量产时间开始的早，但首批交付日期却将在“2020年夏天”。人们认为这是一个错误，因为交付时间是在至少7个月后，这与大众之前所说的将在2019年上市不同。

首先说，2020年“交付第一批”这件事，当问及在这段从量产开始到交货开始的漫长时间里，大众将做什么时，一位发言人表示，他们将加大生产并积累销量：“将一个大容量的工厂从100%的内燃机工厂改造成100%的纯电动车生产基地是一个独特的步骤，也是一个重大的挑战，需要精确的计划。“

然而这两年也不是“车市无战事”的时间段，不仅众多主机厂宣布推出自家纯电车型，也有纯电厂商已经按耐不住，准备先发制人。2019年，特斯拉已将产线延伸至中国，30万人民币，续航400Km的电动车走入中国中产消费人群的脚步愈发仓促。

“大众汽车不会仓促行事，会我们逐步提高产量，将在30个欧洲国家几乎同时推出ID.3···我们已经有3万多份预订。”大众发言人表示。

不仅是ID.3，大众还称2020年实现生产和销售约10万辆基于MEB平台的电动汽车目标。

今年5月，大众开启了ID3。电动掀背车的预订。这款电动车在全球预订数量从0飙升至10000只用了短短24小时。订单于2020年4月生效，想要改变主意的消费者在此前可以获得全额退款。

大众方面透露：ID.3不贵，不到3万欧元。按照目前汇率，售价不到24万元。2019下半年开始，新能源车不在享受政策上的补贴，24万的价格，即便加上进口税，也相当具有竞争力。

大众甚至认为，ID.3是这家德系公司历史上第三次重大变革，仅次于高尔夫和甲壳虫。