AR、留声、做手账，小米口袋照片打印机玩法体验

对于喜欢旅行，特别是那些带有浪漫情怀的人来说，出门在外身边总会带着一本手账，记录一点旅途上的见闻，粘一些沿途风光照片，非常有意思。当然，要做这么一本手账，最好再带一个口袋打印机，方便我们将沿途照片直接打印下来，近日，小米就推出了一款全新的小米口袋照片打印机，仅重181g、充电宝大小的样子，非常适合随身携带。

打开小米口袋照片打印机的包装盒，我们可以看到，其中包括了一台打印机、5张无墨3英寸ZINK相纸以及一根micro USB充电线。与其他小米产品相同，小米口袋照片打印机通体白色，精致简约，表面高光质感，是小米产品的一款风格。

在小米口袋照片打印机一侧，是打印机相纸出口，而另一侧则是电源、micro USB充电口、蓝牙和电量灯。其采用蓝牙配网的连接方式，无需Wi-Fi，最多支持3人同时连接打印机，可以做到随时随地打印。

小米口袋照片打印机采用ZINK无墨打印技术，使用嵌入纸张内的彩色染料基水晶，无需墨水，打印头加热相纸即可成像。搭配小米专用无墨3英寸ZINK相纸，一次成像，色彩真实。

而操作起来也非常简单，只需打开滑盖将相纸装入打印机内即可使用。另外，小米口袋照片打印机采用蓝牙配网的连接方式，无需Wi-Fi，最多支持3人同时连接打印机，依次打印照片。

AR照片演示GIF

小米口袋照片打印机除了打印照片之外，还支持AR照片、留声照片等各种有趣的功能。特别是AR功能，只需在打印照片时，拍摄或上传时长不超过15秒的视频，使用米家APP扫描照片，即可观看照片背后视频，体验虚实互动的AR照片效果。即便照片有抖动、倾斜遮挡暗过亮的环境光原距离拉伸、视角变动等常见阻碍，依然可靠识别追踪照片，尽享流畅AR体验。

留声照片则可录制或上传时长不超过15秒的音频，之后使用米家APP扫描照片，即可聆听照片背后的声音。如果你要表白或是生日祝福都可以用留声照片保留下来。

当然，小米口袋照片打印机在于米家APP相连后，还能通过APP中丰富的照片编辑功能来美化自己的照片，比如拼图、拆图模板、多种滤镜、文字模板及大头贴趣味模版，堪称手账达人的最爱。

耗材方面，相纸每张成本约在3元左右，小米也提供了20枚装的相纸。目前，小米口袋照片打印机在小米商城和小米之家开启众筹，众筹价格仅为299元，内含五张背胶相纸；套装众筹价仅339元，内含打印机+即贴相纸20张。喜欢做手账的小伙伴或许可以关注一下哦。