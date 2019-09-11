员工远程控制电脑盗窃100个比特币，被罚款5万

IT之家9月11日消息 据每日经济新闻报道，日前，中国裁判文书网公布这样一起案例，一名比特大陆员工远程入侵公司租用的阿里云服务器，盗窃了100个比特币。

根据裁判文书，被告人仲某某自2015年11月16日起担任北京比特大陆科技有限公司（以下简称“比特大陆公司”）运维开发工程师。2017年9月15日18时许至次日1时许，其在北京市海淀区，通过使用TEAMVIEWER软件远程控制其在比特大陆公司工位上的电脑，使用ROOT权限进入公司租用的阿里云服务器，在比特币钱包程序中插入代码转移了比特币100个至其在互联网站的个人“钱包”里。同年9月16日9时许，比特大陆公司发现网络上公司的比特币余额不足，遂向北京知道创宇信息技术有限公司寻求帮助并支付“信息技术服务费”、“安全服务费”人民币3.6万元。

案发后，被告人仲某某自动投案，于2018年1月2日被羁押。其已退还比特大陆公司比特币90个。

法院认为，被告人仲某某采用技术手段非法获取计算机信息系统数据，造成经济损失1万元以上，情节严重，其行为已构成非法获取计算机信息系统数据罪，应予惩处。

鉴于被告人仲某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，故本院对其依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项之规定，被告人仲某某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币五万元；向被告人仲某某追缴违法所得的比特币十个，发还北京比特大陆科技有限公司。