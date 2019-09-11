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Facebook数字加密货币Libra向瑞士申请支付牌照

2019-9-11 18:56:52来源：新浪科技作者：李明责编：阿迷评论：

据路透社报道，瑞士金融监管机构今日表示，Facebook旗下的Libra数字加密货币项目正在寻求瑞士的支付系统牌照。

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）周三称，根据Libra的发行计划，这一数字货币计划提供的金融服务将明显超越纯粹的支付系统，这意味着需要更加广泛的政府监管。

FINMA还表示，有关Libra的金融服务延伸到了信贷、市场和运营风险的资本配置，风险集中和流动性，以及Libra储备基金的管理。

总部位于日内瓦的Libra协会称：“我们正与FINMA进行建设性的对话，我们也看到了一个可行的途径，让开源区块链网络成为一个受监管、低障碍、高安全的支付系统。”

Libra协会表示，已请求FINMA确定Libra协会的准确定位，并根据瑞士的监管法规确定Libra的属性。

根据Facebook和20多家创始会员的设计，Libra协会和天秤币未来将由瑞士政府作为主要的监管机构。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。

但随后，多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并表示担忧。

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关键词：Facebook虚拟货币欧洲Libra

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