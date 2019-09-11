精明的苹果为什么发布了两款不赚钱的服务？

经过6个月的等待，苹果终于揭开了Apple TV+和Apple Arcade的神秘面纱。

其中Apple Arcade游戏订阅服务将于下周9月19日正式上线，TV+则稍晚一些，需要等到11月1日才正式上线。不同于Apple Music和News+ 9.99美元一个月的价格，TV+和Arcade在定价上打了对折，仅为4.99美元一个月。

随着它们的正式发布，苹果完成了旗下「服务版图」的究极进化，开始等待市场的检验。

100个独占游戏

发布会上，苹果拉来了传统游戏大厂科纳美、《怪物猎人》系列开发商卡普空和著名独立游戏发行商Annapurna Interactive为自己站台。

这三家公司在舞台上分别演示了自己专门为Apple Arcade开发的游戏。场面虽然无法和3年前iPhone 7发布会上宫本茂亲自上台演示《超级马里奥：酷跑》相提并论，但能够获得众多游戏大厂的支持，意味着Apple Arcade能有一个好的开始。

会后的新闻稿里，苹果又列举了15个即将随Apple Arcade一同上线的新的独占游戏，其中不乏来自育碧、万代南梦宫、世嘉、史克威尔艾尼克斯等知名游戏公司的作品。

▲Apple Arcade首批上线游戏之一| Apple

对苹果这样一家现金储备多到「富可敌国」的公司来说，拉几家游戏公司入伙不是难事。此前据Cult of Mac报道，苹果在Apple Arcade项目上投入了5亿美元作为保底收入，保证首批参与项目的游戏开发商能获得足够的分成收入，也相当于用另一种方式买下了游戏的独占权。

每个月收5美元的商业模式，并没有太多「赚头」。理想状态下，即使Apple Arcade顺利达到千万级别的订阅量，它每个季度能给苹果带来的收入也仅仅是1-2亿美元的级别。相比苹果一个季度100多亿的服务收入，这点收入并不算多。

所以「独占」对苹果来说非常重要，苹果不是准备靠Apple Arcade赚钱，它需要通过Apple Arcade，使用户喜欢上某个游戏，给用户一个留在苹果生态圈的理由。Apple Arcade更多扮演了一个「稳定剂」的角色，帮助苹果留住更多用户。

Apple Arcade面临的最大矛盾在于，质量高的、已经足够成熟的完整作品，不需要上Apple Arcade就能卖得出去。比如和苹果一直关系密切的陈星汉，他的《光·遇》完全有条件登陆Arcade，但对自己的作品有信心的陈星汉选择独立发行，保证自己作品可以被各个平台的更多玩家玩到。这导致Apple Arcade上的游戏数量或许够多，但质量不一定是顶级的。

单就演示内容来说，发布会上公布的三个游戏并没有什么亮眼之处，玩法上也缺乏新意，甚至给人一种「赶工」出来的感觉。这给Apple Arcade未来的命运增加了几分不确定性。

免费送的TV+

3月苹果公布的四项新服务里，TV+无疑是受关注程度最高的一个。

它标志着苹果正式杀入美国的视频流媒体乱战，与众多竞争对手贴身作战。其中包括Netflix这样拥有亿级订阅用户的流媒体领军者，也包括迪士尼、AT&T这样的传统影视版权发行巨头。

▲Apple TV+ | Apple

苹果一口气公布了14部原创内容，其中包括「海王」Jason Momoa主演的奇幻剧《看见》（See），以及Jennifer Aniston主演的《晨间秀》（The Morning Show）。这些内容都具备相当的话题性，但从数量上说，这14部原创内容显然无法与Netflix或亚马逊成千上万部的内容库相提并论。这14部原创内容远不足以让苹果在视频流媒体的战场上站稳脚跟。

作为一个视频流媒体服务，Apple TV+ 4.99美元的价格并不算贵，但想要用户仅仅为这点原创内容就付钱订阅仍非常困难。发布会上，库克宣布，从9月10日开始，凡购买任何新iPhone、iPad、Apple TV、Mac或iPod touch的用户，都可以获赠一整年的Apple TV+订阅。即使你只是买一个150美元的Apple TV，也可以获赠价值60美元的全年TV+。

从这个角度看，TV+的目标并不是要战胜Netflix、亚马逊或迪士尼，苹果要面对的是在过去一年里业绩下滑的自己。

完整的苹果体验

在这场发布会上，我们能看到不少苹果「滞后」的地方。

硬件上，iPhone 11 Pro上了广角三摄，终于标配了18W快充头……然而这些功能是安卓旗舰早就玩剩下的。软件服务上，Apple Arcade在游戏品质上前途未卜，Apple TV+在内容数量上仍无法与主流平台相提并论。

这些产品中，很多单独拎出来都不堪一击，但它们集合在一起，却构成了苹果最深的护城河。当你用着最新的iPhone，复制一句话可以在iPad上直接粘贴，可以直接向另一个苹果设备定向AirDrop文件。工作之余，你用Apple Watch记录健身，同时戴着AirPods听Apple Music，和朋友互发iMessage，追了TV+上的一部剧，玩了Arcade上的两个游戏，然后还用Apple Card刷卡时，你才发现自己早已深陷在苹果的「围城」里无法逃离。

这就是为什么在TV+和Arcade这两个服务上，苹果即使牺牲内容的数量和质量也要追求「独占」，它的根本目的并非靠这些服务创收，而是要不断增加自身生态的粘性。当智能手机的发展走向终点，越来越同质化，这些服务就会成为用户继续选择iPhone的理由。