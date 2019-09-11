分析师：苹果新iPhone中国定价还是过高

北京时间9月11日晚间消息，据国外媒体报道，针对苹果公司今日凌晨发布的三款新iPhone手机，有分析师认为，苹果还是没有汲取以往的失败教训，新iPhone在中国市场的定价还是过高。

今日凌晨，苹果发布了三款新iPhone手机，均不支持5G功能。业内分析师称，由于不支持5G，再加上中国消费者必须为新iPhone支付高额溢价，这可能影响苹果在中国市场的表现。

作为全球第二大经济体，中国市场对于苹果而言至关重要。但近期，苹果在中国市场却举步维艰。调研公司Counterpoint Research数据显示，今年第二季度，苹果在中国的市场份额降至一年来的最低水平。分析显示，iPhone的出货量也有所下降。

其中的问题之一就是，苹果上一代iPhone系列的定价过高，让一些中国消费者望而却步。但如今，苹果还是没有汲取教训，新iPhone在中国市场的定价仍有些过高。

一项分析显示，与美国的价格相比，中国消费者不得不为iPhone 11支付10.5%至12.5%的溢价，而为iPhone 11 Pro和Pro Max支付的溢价更是高达18.6%至23%。

当然，中国消费者为去年的iPhone XR支付的溢价为28%，这意味着为iPhone 11支付的溢价已经明显降低。但对于iPhone XS和iPhone XS Max，中国消费者去年支付的溢价约为26%，而今年的iPhone 11 Pro和iPhone Pro Max溢价并未降低多少。

由于销量欠佳，中国零售商今年1月率先下调了iPhone价格。数月后，苹果官方正式宣布在中国市场降价。对于此次新iPhone在中国市场的定价，一些分析师称，苹果并未从中汲取教训。

市场研究公司Counterpoint Research调研总监尼尔·沙阿（Neil Shah）称：“苹果在中国市场运营10年后，仍坚持约20%的溢价。对于人均支出低于美国的市场来说，这是相当高的。”