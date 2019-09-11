罗技G913 Lightspeed测评：薄如柳叶好便携，游戏机械键盘新王者

傻大黑粗闪瞎眼是游戏机械键盘的刻板印象，厚重的钢板，裸露的开关，炫目的RGB灯效，一个都不能少，否则还不大好意思自称游戏机械键盘。只不过感到厌倦的罗技觉得，是时候该突破自我了，于是我们见到了G913 Lightspeed，一款真正意义上把罗技所有键盘设计精华集于一身的无线游戏机械键盘。

那么G913 Lightspeed能否真的像G Pro Wireless之于鼠标轻量化那样，开创一个游戏键盘的新纪元呢？

无可匹敌柳叶刀

G913在游戏键盘形态设计上代入的思路，对这个品类来说是颠覆性的，在G913之前，还没有哪款主打游戏概念的机械键盘，敢在模具上以超薄为主轴心来做。

对罗技来讲，这倒只是一个积累量变最后催生质变的自然过程，在G913之前，罗技先做了自有键轴Romer-G，然后是Lightspeed低延迟无线收发，现在再度缩减一半自有键轴行程推出GL系列短轴，把类似于便携办公键盘一般的薄底板设计带进G系列里也就万事俱备了。

第一眼看上的超薄底板冲击印象极其深刻，G913加上脚垫在内，高度也就10mm左右，这是一个跟现在智能手机差不多的扁平程度，而且在两侧的边缘处还做了圆角处理，会被很自然地打上高光效果，配合拉丝质感底板瞄着还觉得有些好看，堪称游戏机械键盘界的美型柳叶刀。下图和iPhone X的厚度对比已经能很直观地说明问题：

尽管功能占地是G910级别的，G913的重量却比G910足足轻了一整斤，作为一款全尺寸104键+17键布局键盘，还没有哪块主打游戏的机械键盘能做到只有1kg出头，加上前面那惊人的厚度，G913可能会是携带起来最轻松的游戏机械键盘。

更何况，G913是无线的。你想，编织线缆的重量也不算轻，而且在包里没绕好的话可会和其他外设揉成一团非常恶心。G913就没有这种困扰。

GL短键轴的魅力

虽然Romer-GL键轴对于减少键盘整体高度同样做出了不可磨灭的贡献（行程缩短一半相应的按键高度也会降低），但是手感仍然是游戏机械键盘怎么讲都不可避免的话题。

罗技给Romer-GL键轴也做了三个不同种类区分，分别是GL L（Linear，线性轴，相当于Cherry MX红的定位，触发最轻无段落感）、GL T（Tactile，触觉轴，相当于Cherry MX茶的定位，触发力较柔软，无段落感）、GL C（Clicky，粒感轴，相当于Cherry MX青的定位，触发力克数偏大，有明显段落感和更大的开关声）。爱活到站的这块G913使用的是GL L键轴，所以下文的阐述只针对GL L类型。

因为行程缩短，GL L键轴的敲击手感明显比一般的全尺寸开关浅了非常多，在触发速度上对比全尺寸开关有优势，特别是在单键连打的场合响应更快，虽然能体现出明显优势的游戏类型如格斗游戏，平面弹幕射击相对小众，但是在动作冒险游戏中GL L键轴也能有上佳的表现，QTE按起来远没有以前费力。

若要提竞技游戏，在对移动精确性要求比较高的FPS游戏里如《CS:GO》，做急停射击这个基本对枪动作，我需要稍微多花些时间适应G913的短行程线性手感才能比较好地控制自己的步伐。倒不用担心误触，虽然行程整体缩短，但是它的触发位还是放得比较深，而且GL L的50g触发力也不算轻，所以在《星际争霸2》这种高强度连续键盘操作多的游戏里，G913表现意外的好。就是不知道真的水平上去了之后，会不会在疾速进行不同的编队相关操作时按错键。

所以，这里要讲G913身上唯一会让有些人会觉得难以习惯的一处。G913的PBT键帽也削薄了很多很多，而且放眼望去整块键盘是一马平川，不像其他游戏或非游戏键盘那样会做个波浪形的弧度处理。不过这也就是一个上手的固有观念——假如你把G913当成一块超级能打的笔记本键盘！那也就不会有这么大的落差了。而且PBT键帽的柔软触感也未曾改变，哪怕就是打字，在G913的主键区中游走也是种惬意的享受。

集罗技功能性特技于一体

为了达到一应俱全的旗舰级效果，G913可以说几乎把罗技所有会的花招除了Flow切屏之外全部耍上了（办公键盘不要面子的啊？），是一块从功能角度上讲几近全能的游戏机械键盘。

最先容易被注意到的，人觉得可能是无级音量滚轮，不过我认为Lightspeed和蓝牙的切换开关其实存在感更强，更加坐实了这块键盘蠢蠢欲动的便携野心。而且这功能也很方便那些离不开手机聊天app的人，打着游戏手不想离开键盘，那就切蓝牙回女朋友消息呗，打字也快得多。

此外，G913的Lightspeed收发器尺寸做得比以前更大了些，而且取消了滑面换成了普通的ABS塑料面，我觉得这是个用心之处，插拔收发器更容易施力，轻松顺手。以往的罗技游戏键鼠收发器除了USB插头部分外就是短短的一截，虽然平时不大动，但万一要带走，还是得拔——怎么说，G913是不是又往便携偏了一步？

G913的多媒体按键和特殊功能键用的是圆形内凹橡胶键帽，比PBT还软，而除了Lightspeed/蓝牙切换，以及游戏模式按键禁用的功能键之外，罗技还给了M1~M3和MR几个配置文件切换键，喜欢给不同游戏定制不同按键方案的高端玩家这下开心了，可以一键切换键盘配置，还是板载的，先在G Hub里面设置好，以后不管带到哪都能直接用。这么一对比，设置G1~G5几个自定义宏键反而还显得是常规操作。

因为LightSync 1680万色115键全键RGB背光（配置文件和模式切换键除外）的存在，有这么多灯要亮势必也会让G913的续航受到影响，在灯效全开的情况下，G913的连续工作时间大概在30个小时左右，但对我来说一次满充电玩三四个晚上也没有什么问题。

打遍天下无敌手的便携王

当一块游戏机械键盘学会便携，那真的是对手的噩梦，不是那种顺着网线爬过来砍你的恐怖，而是一种带刀佩剑行走天涯的认真，其他人真不那么容易做得到。也就职业选手，还有梦想成为职业选手的非选手愿意付出携带全套装备的汗水。而现在，你也可以更轻松地做到。

G913凭借超薄轻量化的设计，还有丝毫不妥协，甚至响应速度还略有胜出的表现，足以成为每一个普通玩家心中的梦幻之剑，可能还没公布的国行价格是一个不安因素（已经有人把海外版的价格开到了2000元以上），但它确实有这个旗舰的素质，开得出超过G910现有售价的价格。

能不能开创游戏机械键盘新纪元我还不敢断言，但可以肯定，G913现在确实做到了游戏机械键盘群体中的独一无二。