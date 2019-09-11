华强北变身美妆城，“电子第一街”谢幕？

“我才半年多没来华强北，没想到大变样了。”

几天前，读者阿鹏去华强北买手机，突然发现号称中国电子第一街的华强北，不少数码商城已悄然转型为美妆商城。曾经以售卖翻新苹果手机著称的远望一层、二层，几乎所有商铺都在招募美妆店铺进驻。

“华强北原来有五、六栋成熟的数码商城，现在远望和明通都转型美妆批发零售，卖二手机的就只剩下赛格、华强了。”阿鹏表示，仅仅半年多时间，华强北就发生了巨大的变化，一是感到非常吃惊，二是多少有些失落。

从数码、手机到美妆，华强北终于明白，女人的钱还是比男人的好赚？

而未来的华强北，究竟是电子一条街，还是要改称为“美妆”半边天？

No.1华强北数码城改美妆市场，数码店转型入驻

“我上半年（才来的），来的时候就已经是美妆（市场）了。”

在明通数码城，懂懂笔记和门口的一位安保人员攀谈起来。如今的明通数码城转型美妆似乎更加彻底 ：一至四层几乎都是入驻的美妆商铺，前来拿货的商家络绎不绝。随处可见拉着拖车的快递员，到处都能听到店员打包时发出的胶纸声。这位保安告诉懂懂笔记，听同事说大概从去年开始，远望、明通两栋数码商城就已经开始逐步转型美妆了。

明通相对远望转型的步伐更快，除了好几层美妆商家外，一众快餐、物流、包装等上下游商铺也应有尽有，“你去远望看看吧，现在靠振华路这一侧，还有很多商铺是空的，都没入驻满呢。”

的确，远望、明通两栋数码商城四处可见悬挂的美妆招商广告，只是在外立面依旧保留着数码城、数码市场等字样，让人看起来有些荒诞不经。当问及外墙数码城的招牌是否会在近期拆除时，安保人员表示不太清楚。

“去年初就有一些美妆商家入驻这里了，有一部分是附近赛格卖二手机转型来的，你也知道手机生意越来越难做了。”明通市场内，一位销售韩国补水面膜的商家表示，一年前她看到周围一些数码、手机商家开始转型美妆，并入住了明通美妆市场，当时自己还曾取笑过转型的商家是“不务正业”。

但是，这位在龙胜市场经营手机配件生意的店主到年底也扛不住生意“清淡”，在今年初“随大流”转型销售面膜产品。“我是三个月前入驻明通的，说起来也好笑，现在还能看见转型做美妆的熟人，以前大家抢二手机的生意，现在又要抢着做面膜和化妆品了。”

相比过去的一米柜台，如今这些美妆商铺面积更大一些，也显得精美了许多。不过，这位女店主依然感到有些忐忑，毕竟在华强北经商了近十年，她坦言除了卖充电线、手机壳和二手机之外，从没有尝试销售过其它品类的商品，目前感觉卖面膜的前景仍充满了未知。

“我们是从石岩那边的美妆城（搬）过来的，还是这边人流量密集，商机多一些。”过道对面一位经营唇膏、口红产品的商家告诉懂懂笔记，他做美妆五年多了，之前一直在宝安的石岩做零售，但人流量一直很少，“现在转到华强北批发润唇膏，生意比那边好了许多，而且从石岩已经转过来了不少店铺。”

这位中年男子表示，如今的消费者都特别能精打细算，因此无论是零售还是批发，只要有上门生意他都会尽心尽力。尽管华强北的租金比石岩美妆商城高出了几倍，但客流量足以弥补成本的增长。

懂懂笔记在明通、远望的美妆市场转了一遍，发现这里的商家大部分都是批发为主，有代理成熟美妆、护肤品牌的，也有南方一些OEM、OEM厂商直销的，还有几家是专营海淘（美妆产品）批发。若不是外墙数码城的大字，以及零零星星尚未清理的手机户外广告，真难以相信这里曾经是数码配件胜地、二手手机的天堂。

那么，这么多商家在华强北卖美妆，相比卖手机、卖数码配件究竟变化如何？

No.2美妆利润高，商家坦言不再碰数码

“还行吧，起码比卖二手手机时好一些。”

在明通二层专营精油批零买卖的李瑾，是今年初入驻商城的。她告诉懂懂笔记，此前的几年自己一直是做二手苹果和三星手机零售，在华强北两个手机市场内各有一个一米柜台。

一年前，在老朋友的带动下，她拉着几个跟随自己多年的店员开始了精油的生意。一个月后，李瑾很快就适应了这个陌生行业，也多出了很多感悟，“你看啊，伙计一直在招呼来往路人的，过去一定是卖手机、数码配件的。那些在店里气定神闲等客上门的，反倒是专业的美妆卖家。”

李瑾表示，在手机柜台这么多年，包括她自己都养成了见到路过的顾客就随口问一句“要买什么？随便看看，低价低价”。

“我到现在还是改不了这个习惯，”她笑着说到，与数码市场不同，如今的美妆市场里少了许多外国面孔（尤其东南亚商人），都是内地的买家为主，“毕竟美妆都是销国内的，手机、配件才是外销主力军，这半年看不到那么多老外，还真有点不习惯。”

虽然为了与外商做生意而苦学的英语如今在美妆市场已经派不上用场，但李瑾还是庆幸自己年初押注美妆的决定。

在她看来，国产手机销量崛起且价格日渐走低，导致三星、苹果等曾经的“高端手机”二手卖价也被大幅压制。如今一些还在坚持做二手手机的朋友，只能继续面对利润微薄、库存滞销的风险，“最关键的是，从去年开始手机、数码行情已经不好了，但柜台的租金不降反升，有的甚至涨了三成。”

李瑾透露，之所以部分手机、数码商家转型卖美妆，是因为美妆的利润空间远比二手手机、数码产品更高。“一部九新256G的MAX卖6300元，也就能赚450吧，利润只有7%；现在美妆、护肤品零售的利润最高能到50%。就算是批发也能有30%左右。”

李瑾店里的中等品级的精油套装，平均批发价格都在180元以上。生意好的时候，平均每天能批出去几十套精油，两三千元利润妥妥到手。“卖5台苹果MAX才能有这个利润，还要费劲口舌。说实话赚男人的钱，可比赚女人的困难太多了。”

高昂的利润，海量的女性消费群体和市场需求，吸引不少美妆商家入驻华强北美妆市场，也让部分二手机、数码卖家毅然转型，撑起了如今华强北美妆“半边天”。

那么，究竟是美妆选择了华强北，还是华强北千挑万选看中了“美妆风口”？

No.3线上线下发力，数码城渐成美妆集散地

“你现在上百度搜搜，深圳美妆批发集散地在哪？”

提及华强北为何会兴起美妆批发生意时，在明通经营洗护用品的店主周先生瞬间乐了。他告诉懂懂笔记，过去人们提及深圳的美妆批发集散地，都会想到龙岗、宝安等地的批发中心。

然而，如今在搜索引擎输入“深圳美妆集散（批发）”，结果大都指向华强北。周先生透露称，自从部分数码商城、商家转型做美妆生意之后，互联网上的SEO、SEM也开始同步更新了。

“商城不知道有没有发力做搜索优化，但很多档口在网上都开始做美妆的宣传了。”经过近一年的发展，不少国内从事美妆生意的零售商和微商，都开始在华强北美妆市场洽谈批发生意了。

当然，慕名而来的个人消费者也不在少数。尽管华强北商圈有九方、茂业等时尚百货，也有像女人名店这样的时尚购物街，但商品价格相比新兴起的美妆市场并不具备价格优势。这也使得这两个美妆市场逐渐成为“淘货”者的集中地。

“这两年华强北本身卖手机、数码的就不吃香了，周围有很多从事电商的团队在做生意。”一位销售口红产品的商家告诉懂懂笔记，华强北周边的很多办公大楼里都有美妆电商团队办公，也有不少海淘电商机构。

这或许也是数码城转型美装市场的主因，更是越来越多美妆商家入驻华强北商圈的关键，“虽然这里都是以美妆批发为主，但你仔细看一下，还是能发现有很多厂商自营的铺位，为的就是吸引附近电商团队合作，走电商销售渠道。”

这位商家也在网上开设了自己的店铺，从事批发以及一件代发业务，除了代理广东、福建地区的厂商商品外，还代理了江浙地区的口红和粉底等商品。

“以前华强北是靠电子、数码扬名海内外，如今这里做美妆好像也不差。”一位在档口外受理打包快件的顺丰小哥告诉懂懂笔记，目前这两个美妆市场内已经进驻了多家物流快递公司，商家每天的发货量还是很大的，快递员经常忙得吃不上午饭。与过去数码商品一样，华强北的美妆也已经开始向国内很多城市开启了“辐射”模式。

【结束语】

柜台租金上涨，手机、数码产品利润空间萎缩，导致不少华强北商家在困境中转型，而一些商厦的美妆专区正好提供了这样的机会。

据一些调查机构的数据显示，2019年上半年，国内化妆品市场零售额达264亿，同比增速为12.9%。显然，原本“硬核”的华强北，早已开始向“美丽产业”的渗透。或许，华强北不应该被定性只能与数码和电子配件为伍，作为深圳乃至国内历史最悠久的商圈之一，求变的华强北是商业变迁的参与方，更是时代更迭的见证者。