抖音发布山东大数据，“好客”“油焖大虾”均榜上有名

IT之家9月11日消息，“我要更好——抖音和ta的朋友们”分享计划山东站在济南举办。IT之家受邀参加分享会，会上抖音发布了《抖音山东大数据报告》。

“好客”等关键词极具“鲁学”特色

报告显示，山东作为自古以来的礼仪之乡，“好客”相关的视频全国第一。“油焖大虾”成为用户最喜欢的山东美食，而青岛的五四广场成为打卡最多的“网红景点”。

2019年1-8月，抖音上山东城市形象相关的视频被点赞32.6亿次，青岛、济南、临沂等城市相关视频播放量均超百亿。山东抖音百万粉丝创作者全国排名第四，创作者单个视频平均播放量7.1万，全国排名排名第四。

真实、美好和有价值

据了解，“我要更好——抖音和ta的朋友们”是抖音推出的创作者计划，首站来到山东省，旨在鼓励用户分享更真实、多元、有价值的内容。会上由抖音负责人介绍了抖音与创作者同行，打造的创作新生态。除此之外，活动现场还邀请了“修板凳的师傅”、“渔村小马”、“叫我学长”三位山东的创作者分享成为抖音千万大V的心路历程与抖音运营方法论。

在会议上，真实、美好和有价值成为被提及最多的关键词。从2018年到2019年，抖音在完成3.2亿DAU的同时，也一直探索将短视频从有趣到有价值的导向转换。近日，抖音也逐步向创作者开放15分钟长视频权限。抖音工作人员透露，短短15s的时长限制了很多用户的创作内容，跨越时长限制的15分钟长视频更有利于创作者产出更有价值的内容。保持长视频的播放量是对创作者创作水平的考验，也提高了创作门槛。

随着抖音用户的上涨，更多的人选择用抖音来记录自己的真实生活。在抖音上，有204万人脱单、200万次失恋、365万次相聚和1024万离别。为了扶持全民创作和多元化创作者，抖音启动了“抖音创作者成长计划”。采用新流量、新场景和新服务等手段来帮助创作者变现。

对于大家关心的“买粉”问题，负责人表示，黑产市场或许存在，但是买来的僵尸粉不会对关注账号点赞互动，抖音的feed流分发机制在分发到这些僵尸粉丝发现没有反馈后，会将买粉账号判定为无效账号，这一机制决定了“买粉”行为在抖音意义不大。那么如何让自己的作品被更多的用户看到呢？负责人指出，在创作领域更多多元时，专攻一个细分领域成为当下最普遍的吸粉方式。近来，文化教育领域也会成为抖音成长最快的垂类。该领域一万粉丝以上的创作者数量长了330%。诸如华中师范大学教授戴建业等知识型创作者，在抖音上收获了235w粉丝。

是网红，更是平凡人

说起抖音网红你会想到什么？不管每个人头脑中浮现的那个形象是什么，今天到场的抖音网红都是非常平凡的草根创作者。

“从前的我从来没想到，这会是我。”青岛创作者“修板凳的师傅”指着大屏幕上自己拥有1062万粉丝的抖音账号对在场媒体说。20岁失业、学历一般且没有一技之长的他因为一个偶然的机会学会了修补破碎物品的手艺，在抖音上上传了几个用方便面补洗手台、马桶的视频，积累了千万粉丝。在粉丝将他的视频上传到外网后，外国网友评论这种用方便面修一切的工艺活为“东方巫术”。现在的他开办了板凳学府，招收各地而来学物品修复的学员，他希望以能让大家感兴趣的方式让更多的年轻人对这门手艺感兴趣。

Vlog的兴起带火了许多内容题材，其中赶海也成为用户最喜爱的vlog题材之一。渔村小马就是这样一名赶海vlogger，在会议上他分享了他月入20万的抖音方法论——以“渔”为创作主线，持续创作优质内容同时制造与粉丝互动的话题。渔村小马表示，在开放长视频权限后，他在赶海视频的基础上还增加了海鲜制作等环节。“黑暗料理”、“全网吃海鲜最多的猫咪”成为他跟粉丝之间的默契互动。

后记

在2018年的短视频井喷年之后，未来该如何发展，方向在哪，是抖音乃至整个行业该深思的问题，在青豆看来，抖音从有趣到有价值的导向转变及多次提及的美好、真实等关键词也暗示了抖音抢占下沉市场、致力普惠的发展方向。