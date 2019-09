泰勒斯威夫特曾因聊天机器人Tay差点起诉微软：名字太相似

IT之家9月11日消息 据卫报报道,微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在一本新书中透露,泰勒斯威夫特的律师曾在2016年因Tay聊天机器人威胁要起诉微软公司,因为微软开发的聊天机器人Tay的名字和Taylor很相似。

当年春季,微软宣布计划把聊天机器人“小冰”引进美国市场。这个美国版的聊天机器人一度被称为Tay(和霉霉名字略相似)。这个聊天机器人最初设计用于通过社交媒体网络与青少年进行对话,但Twitter用户在不到一天的时间内将其变成了一个种族主义的聊天机器人,网友教会了它各种纳粹主义、种族主义的脏话。

史密斯在他即将出版的《工具与武器》一书中写道:“吃晚饭的时候,我看了一眼手机,那时我正在度假。”“我收到了一封刚刚从佛利山庄的一位律师那里传来的邮件,他告诉我‘我们代表泰勒斯威夫特来找你。’”史密斯补充说:“这位律师继续争辩说,使用Tay这个名字,让泰勒和机器人之间产生了错误的和误导性关联,并且它违反了联邦和州法律。”

不过,微软在18小时后就把Tay从Twitter上下线了。史密斯写道,此次事件对我们来说是个教训。

霉霉对自身知识产权保护的重视程度是出了名的高,对很多东西注册了商标。比如2015年她申请了歌词“this sick beat”“Nice to meet you. Where you been?”的商标。几个月后,她更是把自己的出生年份1989注册成商标。