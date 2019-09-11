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泰勒斯威夫特曾因聊天机器人Tay差点起诉微软：名字太相似

2019-9-11 22:49:39来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月11日消息 据卫报报道，微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）在一本新书中透露，泰勒斯威夫特的律师曾在2016年因Tay聊天机器人威胁要起诉微软公司，因为微软开发的聊天机器人Tay的名字和Taylor很相似。

当年春季，微软宣布计划把聊天机器人“小冰”引进美国市场。这个美国版的聊天机器人一度被称为Tay（和霉霉名字略相似）。这个聊天机器人最初设计用于通过社交媒体网络与青少年进行对话，但Twitter用户在不到一天的时间内将其变成了一个种族主义的聊天机器人，网友教会了它各种纳粹主义、种族主义的脏话。

史密斯在他即将出版的《工具与武器》一书中写道：“吃晚饭的时候，我看了一眼手机，那时我正在度假。”“我收到了一封刚刚从佛利山庄的一位律师那里传来的邮件，他告诉我‘我们代表泰勒斯威夫特来找你。’”史密斯补充说：“这位律师继续争辩说，使用Tay这个名字，让泰勒和机器人之间产生了错误的和误导性关联，并且它违反了联邦和州法律。”

不过，微软在18小时后就把Tay从Twitter上下线了。史密斯写道，此次事件对我们来说是个教训。

霉霉对自身知识产权保护的重视程度是出了名的高，对很多东西注册了商标。比如2015年她申请了歌词“this sick beat”“Nice to meet you. Where you been?”的商标。几个月后，她更是把自己的出生年份1989注册成商标。

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关键词：泰勒斯威夫特

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