真有食物上瘾这种病吗？科学家说证据不太足

我们每个人都有过这样的经历：在吃火锅、烤肉或海鲜大咖等大餐时，总是无法抗拒地吃掉超过身体承受极限的美味。如果你是甜食和甜点的超级粉丝，或者你喜欢油炸食品，你可能会有强烈的冲动去吃掉额外的“禁忌”食品。

你甚至可能还会发现，刚刚才大快朵颐之后，自己就开始畅想下一次放纵嘴巴和肚皮的场景，感觉好像根本无法控制自己对美食的渴望。

若你明知自己吃的食物热量高(而且通常相当美味)，营养成分有问题，可能会导致体重增加，并可能损害健康，但依然狂吃海塞，你是个“食物成瘾者”吗？如果你为了获得舒适和快乐感而暴饮暴食，哪怕是短暂的，你是个“食物成瘾者”吗？这些都取决于你问谁。

有些科学家宣称，吃太多“垃圾”食品或快餐实际上会改变你的大脑结构，导致你失去抵抗这些食物的能力，即便当你知道它们对你的身体会产生负面影响，可能会增加患心脏疾病、糖尿病和其他慢性疾病的危险也是如此。

将你的饮食行为与有药物使用障碍的人进行比较，你可能会发现相似之处：当你不能吃某些类型的食物时，你会感到被剥夺某种权力了吗？你是否曾努力远离某些食物，但当你的食欲增加时，又会复发？你是否经常吃不健康的食物，即使你知道它们可能会让你生病？如果你对这些问题的回答是肯定的，那么你就有些类似于药物滥用患者的特征。

多年来，研究人员已经证明，高热量、甜食和高脂肪食物会导致大脑结构和回路发生改变。研究表明，大脑的许多区域，包括那些参与预期和从奖励中获得满足感的区域，都在以类似的方式被药物使用和某些高碳水化合物、高脂肪食物所改变，尤其是富含碳水化合物和脂肪的复合食物。

尽管如此，许多专家仍对此存在疑问，质疑将任何暴饮暴食的习惯，甚至是无法控制的饮食行为，与导致毒瘾(或酒瘾)的机制联系起来。他们认为，对某些食物的强烈渴望可能与不同人的生理需求有关，但这与药物滥用患者对药物无法控制的渴望不同。

这些专家也质疑沉溺于对食物的渴望与任何已知的神经或生物异常存在任何关系，而这些异常会导致药物滥用紊乱。相反，他们说，这可能是冲动和自我调节的问题。他们承认，食物成瘾在某些方面可能与物质成瘾相似，但没有确凿或令人信服的证据支持这样的说法，即任何食物对大脑的作用机制与成瘾物质相同。

可以这样说，围绕着“食物上瘾”这一概念的争论，很大程度上在于人们使用了毒瘾或酒瘾类似的术语，以及对“上瘾”的定义。如果你无法控制自己的欲望，不断地向不健康食物的渴望屈服，而且你自己也无法改变饮食习惯，那么“食物上瘾”这个词就很好地描述了你的感受，还可能描述了你对获得帮助的需求。

“食物上瘾”真是饮食紊乱症，一种强迫性的行为，或者实际上等同于毒瘾吗？这些问题一直没有得到令许多专家满意的答案。但是，许多人经常会有无法控制的冲动，想吃高热量、低营养的食物。虽然目前可能还没有经验证据支持治疗、康复和食物成瘾支持小组的说法，但应该继续研究食物成瘾和物质成瘾之间的相似和不同之处，而且更有力的证据可能还没有出现。