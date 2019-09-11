大众汽车高管透露：公司每千瓦时电池成本不到100美元

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9月11日消息，据外媒报道，近日，大众汽车的一位高管透露，该公司每千瓦时的电池费用不到100美元。这一数字将是电动汽车电池成本的一个重要里程碑。
报道称，这一价格被认为是可能出现的拐点，将使电动汽车的大规模采用成为可能。目前，大众汽车还未对这一消息做出正式回应。
此外，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)去年也曾暗示，特斯拉的电池价格已接近每千瓦时100美元的门槛，但这一消息尚未得到证实。
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