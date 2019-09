IT之家9月12日消息 据MSPoweruser消息,微软总裁布拉德•史密斯(Brad Smith)最近出版了他的新书《工具与武器:数字时代的希望与危险》(Tools and Weapons: The Promise and The danger of The Digital Age),这本书的面世可谓打开了潘多拉的盒子。此前,这位微软总裁曾表示,美国对待华为的方式一点也不“美国”。

Geekwire引用了他书中的一段话,揭示了特朗普政府是如何希望微软帮助监视其他国家的。这段话是这样写的:“作为一家美国公司,你为什么不同意帮助美国政府监视其他国家的人?”对于政府的这种要求,史密斯指出,微软不愿意在这个问题上做任何讨论。

布拉德•史密斯(Brad Smith)在新书中还介绍了微软等公司面临的类似复杂的法律和道德挑战。他指出,特朗普并不是第一个与微软发生问题的总统。书中列举了微软和奥巴马政府在从隐私到人脸识别政策等一系列问题上的分歧。

史密斯表示,“政府如何管理比自己更大的技术?这可能是技术监管未来面临的最大难题。但是一旦你提出这个问题,答案的一部分就变得清晰了:政府需要共同努力。”