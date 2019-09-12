美国各州将重点调查谷歌广告业务：力度远超以往

新浪科技讯北京时间9月12日早间消息，美国各州总检察官已对谷歌发起调查，他们希望对这家科技巨头的广告实践展开远比以往深入的审查。

得克萨斯州总检察官肯·帕克斯顿（Ken Paxton）带领48个州、哥伦比亚特区和波多黎各的州总检察官对谷歌发起了新一轮反垄断调查，他表示此次调查的重点是谷歌的广告业务。在本周一召开的新闻发布会上，帕克斯顿强调称，谷歌在广告市场和消费者数据使用方面占据着主导地位。

随后彭博社在周二报道称，更具体地说，参与调查的官员发出了“调查要求”，寻求获得有关谷歌收购DoubleClick等广告技术公司、数据收集活动和定价模型的信息。

谷歌的广告业务十分庞大，据市场研究公司eMarketer提供的数据显示，谷歌将在今年达成一个里程碑，其线上和线下广告收入在美国整体广告支出市场上所占比例将达20%。在美国搜索广告支出市场上，谷歌已经占据了74.6%份额。另外，预计谷歌今年在总额高达480.5亿美元的美国数字广告市场上也将独领风骚，份额将达37.2%。eMarketer数据显示，预计Facebook将以22.1%的份额位居第二。

代表数字内容公司的行业协会Digital Content Next的CEO杰森·金特（Jason Kint）表示，他很高兴看到美国州一级和其他国家的监管机构正在关注一些同样的问题。他指出，监管机构正在开始关注一个事实，也就是从技术方面来说，谷歌在数字媒体供应链的各个环节上并没有真正的对手。“他们有能力查看整个供应链的数据。”他说道。

彭博社报道称，调查人员希望获得更多有关谷歌政策的信息，例如要求那些想要在谷歌平台上做广告的公司使用其服务，以及客户是否对这种要求心怀不满等。

这项调查可能会转向谷歌在涉及数字市场的某些行业中的行为，该公司在欧盟也面临着一项调查，被指利用其求职搜索工具将竞争对手赶出了市场。谷歌将自己的求职搜索工具放在搜索结果的顶部，这可能会令求职者看不到Monster.com之类的网站。一位不愿透露姓名的广告公司高管补充称，此类信息对谷歌来说很有价值，因为“如果你在找工作，谷歌就会得到很多关于你的信息”。

彭博社还报道称，调查人员正在询问谷歌如何与其他公司共享数据，以及该公司如何在其网络浏览器上跟踪用户行为数据。报道称，这可能表明除了与对手展开竞争之外，谷歌对用户隐私信息也很有兴趣。

另一个引起关注的领域则是，谷歌正在进入旅游预订市场。谷歌倾向于将自己的旅游搜索列表排在首位，如航班或酒店房间等。有些旅游搜索网站已经因此而陷入困境，它们声称谷歌搜索的成本正在上升，而需求回报却在下降。

此外，调查还可能转向谷歌对某些信息的优先排序给消费者带来了什么样的伤害。

在被要求对此调查置评时，谷歌提到了该公司的全球事务高级副总裁肯特·沃克（Kent Walker）上周发表的一篇博文，他在博文中承认谷歌已经收到了美国司法部的要求，需向该部提供有关其商业行为的信息，并预计“各州总检察官也会提出类似的问题”。

“我们一直都在与监管机构进行有建设性的合作，未来还将继续这样做。”沃克在博文中写道。“我们期待着展示自己是如何投资于创新活动、提供人们想要的服务、以及参与强大而又公平的竞争的。”