苹果watchOS 6 GM准正式版固件推送：新增Apple Watch Series 5子午线表盘等

IT之家9月12日消息 9月11日凌晨苹果举行秋季新品发布会，在Apple Watch Series 5活动部分中发布了新的Meridian子午线表盘，而Apple Watch粉丝们不必等到下周五真机开售就可以体验了。

今天苹果发布了watchOS 6 GM版固件更新，包括新款Meridian表盘，可以作为Apple Watch Series 4及更高版本的默认选项。

Meridian表盘拥有四个圆形复杂功能，在表盘中央附近以菱形图案排列。

定制选项包括在白色和黑色表盘颜色之间切换，复杂的颜色搭配，以及定制表盘特征的四种复杂功能。表盘本身具有模拟时间显示，其利用了刻度线并且没有任何数字。

watchOS 6 GM还为Apple Watch Series 4 Nike+带来了新的耐克表盘。

watchOS 6将在9月20日正式推送，包括了一些视觉和功能方面的调整，供Apple Watch用户使用。Watch OS 6增加了几个新的表盘组合，包括漂亮的新太阳能表盘和更具可读性的大数字选项。

此外，它还捆绑了几个新的应用程序，包括Voice Memos、计算器、周期跟踪器，以及一个专门用于支持苹果智能手表的应用商店。