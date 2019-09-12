iPhone 11全系列内存/电池容量确认：最高6GB/3500mAh

IT之家9月12日消息 天翼4G库公布了iPhone 11全系列的内存及电池容量信息，我们来看一下吧。

iPhone 11配备4GB内存，电池容量3110mAh；iPhone 11 Pro配备6GB内存，电池容量3190mAh；iPhone 11 Pro Max配备6GB内存，电池容量3500mAh。

iPhone 11拥有黑色、白色、紫色、绿色、黄色和红色6种配色，搭载6.1英寸Liquid视网膜高清显示屏，采用原彩显示技术，玻璃搭配铝金属设计，具备IP68抗水性能，在2米深的水下停留时间最长可达30分钟；相机方面，该机搭载1200万像素双摄系统 (超广角、广角)，支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能 HDR，以及适用扩展动态范围的 4K 视频拍摄 （最高可达 60 fps）。

iPhone 11 Pro搭载5.8英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，支持IP68级防尘防水，拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色；相机方面，iPhone 11 Pro的1200万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能 HDR、4K视频拍摄和慢动作视频拍摄；1200万像素三摄系统，支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能HDR，以及适用扩展动态范围的4K视频拍摄。

iPhone 11 Pro Max拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色，搭载6.5 英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，具备IP68抗水性能，在4米深的水下停留时间最长可达30分钟；相机方面，该机搭载1200 万像素三摄系统（超广角、广角、长焦），支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能 HDR，以及适用扩展动态范围的 4K 视频拍摄（最高可达 60 fps）。