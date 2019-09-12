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CEO病休、业绩不及预期，甲骨文盘后股价暴跌5%

2019-9-12 7:38:13来源：网易科技作者：小小责编：沧海评论：

网易科技讯9月12日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，商业软件供应商甲骨文公布了第一财季财报，显示其营收低于华尔街预期。与此同时，该公司首席执行官马克·赫德(Mark Hurd)将因健康问题休假，这两个不利消息促使甲骨文股价在盘后交易中下跌了近5%。

甲骨文比原计划提前一天发布了财报，显示其第一财季总收入为92.2亿美元，低于预期的92.9亿美元。目前，甲骨文近四分之三的收入来自云计算服务和授权支持，该公司正在努力打入竞争激烈的云计算市场。

在发布财报的当天，甲骨文同时宣布赫德将因健康原因休假。赫德于2010年加入甲骨文公司担任总裁，此前他在惠普公司担任了5年的首席执行官。

甲骨文创始人兼首席技术官拉里·埃里森（Larry Ellison）将与另一位首席执行官萨夫拉·卡茨（Safra Catz）共同承担赫德的职责。甲骨文没有具体说明赫德的健康问题，也没有说他将离开多久，该公司发言人也没有立即回应置评请求。

甲骨文周三在一份监管文件中称，赫德在休假期间将继续享受公司福利，他在2018财年获得了总计1.083亿美元的薪酬，其中大部分来自期权奖励。

上述两个消息公布后，甲骨文股价周三收盘后下跌约5%，但该股今年迄今已上涨了约25%。

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关键词：甲骨文

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