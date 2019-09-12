Apple TV+服务将在印度推出，订阅费每月约10元人民币

网易科技讯9月12日消息，据外媒报道，苹果即将上线的流媒体服务Apple TV Plus将在印度推出，包月费用为99卢比(约合1.4美元，10元人民币)。这比Netflix和亚马逊的印度服务订阅费用都低，这两家公司也在抢占不断增长的印度市场。印度拥有超过5亿互联网用户，其网民人数仅次于中国。

Apple TV Plus在美国的月费为4.99美元，将于11月1日在包括印度在内的100多个国家和地区推出。用户可以免费试用一周，而那些购买iPhone、iPad、Apple TV、Mac或iPod touch的用户，可享受一整年的免费订阅服务。Apple TV Plus将首先提供9部原创电视剧，包括《晨间风云》（The Morning Show）和科幻题材新剧《See》，以及其他电影、纪录片和电视节目。

然而，这些美国公司还没有提供能与印度本土流媒体服务同样有竞争力的价格，后者的月费可能低至0.4美元。当然，价格并不是决定客户是否会订阅的唯一因素，还要看内容质量。

印度流媒体服务Hotstar拥有该国最大的应用下载量，但它实际上属于迪士尼的子公司Star India。有传言称，Disney+将作为Hotstar订阅部分推出其流媒体内容，这些内容将使用几种印度语言配音和字幕进行本地化。Hotstar甚至有自己版本的《办公室》（The Office）。