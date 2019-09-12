为何北极地区油气资源如此丰富？地质原因使然

北京时间9月12日消息，勘测显示北极圈以内的北冰洋海底的石油储量超过900亿桶，占到整个地球总储量的13%。另外，估算显示这一地区还蕴藏有全球未探明天然气储量的1/4左右！

阿拉斯加北极国家野生动物保护区内的美丽风光

目前这一地区已经被探明的石油储量基本都在陆地上或者近海区域，很简单，因为这样的区域更容易抵达和进行勘探。不过，在这个话题开始之前，或许有人会想到这样一个问题：为何冰天雪地的北冰洋地区会有如此丰富的油气资源？

英国伦敦帝国学院的地球科学家阿拉斯塔尔表示：“当你看地图时，你注意到的第一件事就是北极和南极不同，北极是一片被陆地包围的海洋，而南极洲则是一片大陆。”首先，这样的地理环境意味着北极地区可以获得巨量的丰富有机质来源，主要形式是死亡的海洋生物遗骸，比如藻类和浮游生物，它们构成了形成油气资源的主体来源；其次，被陆地包围，意味着北冰洋有超过50%的面积都位于大陆架上。这样的比例是非常高的，因为大陆地壳相比海洋地壳常常含有巨大的盆地沉积，容易积聚大量有机物。

在这些盆地地区，大量有机物被埋藏在沉积岩层之中，处于缺氧环境下。正常情况下，在富含氧气的浅海中，有机物是难以被保存下来的。但如果海洋足够深，海水会出现分层现象，这就意味着富含氧气的上层海水和缺氧的底层海水是分开的。”

随着数百万年的风霜雨雪，风化作用削平了高山，大量的风化产物被风力或者水力作用侵蚀，搬运，并最终在海洋里沉积下来。这些物质覆盖了海底原先的有机物沉积层，慢慢的，形成了一层坚硬但是多孔隙的沉积层，称为“储油岩层”。数百万年过去，不断增加的沉积岩层让下面的有机物层承受了巨大的压力，并开始逐渐升温。

福莱瑟表示：“关于温度，海底沉积岩层的温度，大约深度每增加1000米，温度会升高30摄氏度左右。在这样的高温高压环境下，这些有机物质会缓慢转变为石油，而那些温度最高的区域，则会形成天然气。”

由于油气的比重较低，它们开始沿着多孔隙的岩层上升并聚集，最终形成油田和天然气田，也就是我们今天的工业和日常生活所赖以开采的那些油气资源。

因此，北冰洋多油气资源其实是很多因素的集合体——大量的有机物质，丰富的沉积岩层来锁住石油和天然气，以及理想的地质情况，共同导致的结果。而在北极地区陆地上的油气资源富集情况，往往也是这些地区在地质历史上被海水淹没的时期形成的油气资源。

荒野危机

然而，很多科学家和环境保护主义者指出，北极存在丰富的油气资源这一事实并不意味着人类就应该去那里进行开采。北极地区极为偏远，大量海冰漂浮海上，开采油气的运输和后勤保障都会成为大问题。

福莱瑟表示：“我真的不支持在北极地区开发石油天然气，因为相关产业没有办法确保在当地的安全开采，并且不对环境产生污染。甚至很多人认为，可能我们永远都做不到在北极地区安全开发资源而不对环境产生负面影响。”

即便在陆地上，在北极地区的油气资源开发也是慎之又慎。今年，美国政府宣布将阿拉斯加州北极国家野生动物保护区内一块面积150万英亩的地块开放给石油公司进行开发，因为这里蕴藏有丰富油气资源。但这里同时也是生物多样性非常高的地区，这里生活着大量的北极熊和其他迁徙物种。自然资源保护协会阿拉斯加项目律师贾瑞特表示：“这里被称作是美国最后的荒地；这里是美国境内生态最丰富的地区之一。”

环境保护者们所担心的不仅是石油开采过程中可能产生的污染问题，他们还对油气资源的勘探过程心存疑虑。比如说勘测时，人们会让很多大型卡车在冰雪地里来回开，制造震动，从而让地震仪通过震动反射信号来探查地下结地质构。但这样的做法必然会干扰到野生动物的生存。另外，公路和输油管道的建设也会极大破坏当地环境，切割栖息地，并带来大量外来人口，从而大大增加当地环境的负担和压力。

事实上，阿拉斯加发生的事情还只是北极地区正在上演的全部问题之一。石油泄漏的问题在外海更加严重，因为在那里这样的泄漏更加难以被抑制，并且可能会对海洋生物和生态构成严重影响。而一些环境保护主义者指出，最大的威胁来自全球气候变暖：这些深埋地下的化石燃料被带到地面，最后被燃烧，温室气体大量重返大气层。

好在目前我们还没有走到那一步：如果真的要对北冰洋广阔公海区域的丰富油气资源进行大规模开发，他们将需要首先修改一份联合国拟定的国际协议。这一法律限制减缓了北极被开发的速度。但这方面面临的国际压力正快速增加。

要想说服这些一些国家这里的油气资源不应该被开发将是一个极为困难的任务。我们只能退而求其次，正如福莱瑟所言：“我只希望这片地区不会在油气生产方面占据太过重要的地位。”