美国紧急禁售新奇口味电子烟，中国不该重蹈覆辙

美国即将全面禁售新奇口味的电子烟！

全面禁售新奇口味电子烟

美国总统特朗普今天在白宫会见了美国卫生与公众服务部(HHS)以及美国食品监督管理局(FDA)主管，商谈了电子烟对青少年带来的健康威胁问题。会谈结束后，特朗普对记者表示，自己呼吁禁售美国市场销售的所有非传统烟草口味的电子烟。

特朗普表示，“电子烟成为了美国社会的一大问题。不仅本身就有(健康)问题，而且还涉及到无辜的儿童。我们必须采取非常、非常强硬的手段”。特朗普本人烟酒不沾，即便葡萄酒和啤酒也不碰。哪怕出席宴会，他手中酒杯中都是可乐。这主要是因为他年轻时目睹自己亲哥哥的酗酒惨状(后来去世)。

在特朗普表态之后，美国卫生部部长阿萨尔(Alex Azar)随后也表示，FDA很快就会出台监管政策，计划在美国线上线下全面禁售水果、薄荷以及其他吸引青少年的新奇口味电子烟产品。他提到，美国已经有500万青少年在吸电子烟，这是一个令人警惕的趋势。

打击新奇口味的电子烟是美国两党共识。今年3月，美国伊利诺伊州的民主党联邦参议员杜宾(Dick Durbin)和阿拉斯加共和党参议员穆考斯基(Lisa Murowski)曾经提出类似法案《SAFE Kids Act》，呼吁两党在国会两院合作，对电子烟的特定口味采取严格限制和禁售措施，避免这些高成瘾性电子烟继续毒害青少年。

此外，杜宾一直在施压FDA要求加大对电子烟厂商的监管和惩罚力度，阻止他们向青少年进行广告营销。杜宾父亲因吸烟导致的肺癌去世，这位民主党参议员此后一直是美国政坛的反烟草先锋人物。1989年美国民航航班全面禁烟就是在他的大力推动下实现的。

青少年吸食问题泛滥

为什么禁售焦点是非烟草口味的电子烟，为什么强调保护青少年？因为在过去四年时间，以Juul为代表的电子烟厂商，推出了水果、奶油、巧克力等新奇口味的电子烟，通过社交媒体等传播平台向青少年进行广告营销，引诱他们吸食这些“口味独特、貌似无害、炫酷安全”的电子烟。

调查显示在抽电子烟的青少年中，82%的人都是因为喜欢新奇口味才尝试电子烟的。但实际上，Juul的香甜口味电子烟里却含有3%-5%的尼古丁。青少年滥用Juul，会导致他们逐渐对尼古丁上瘾，影响到青少年的大脑发育。而且，薄荷和芒果口味电子烟占据了Juul销量的60%以上。

美国是目前全球最大的电子烟市场，去年电子烟销量高达70亿美元，而青少年滥用电子烟已经成为美国社会的一个瘟疫。从某种程度上来说，这个问题甚至比滥用鸦片类止痛药更严重，直接危害的是美国的未来。

美国官方调查显示，2018年美国有20.8%的高中生和4.9%的初中生都在使用电子烟，这相当于是360万青少年烟民。而今年的数据则是超过25%的高中生都在抽电子烟，比去年进一步增长。仅仅是2017年到2018年，高中生和初中生的电子烟使用情况就分别同比增长了78%和48%。更为严重的是，63%的Juul用户并不知道这个产品含有尼古丁。

这种青少年滥用电子烟的情况让美国健康部门倍感忧心。实际上，由于近年来美国各地的严格禁烟和限烟措施，美国的烟民人口比例原本呈现出逐渐下降的趋势(但吸大麻的人数却在不断增长)。美国肺脏协会的数据显示，美国成年人吸烟率已经从1955年的55%降低到15.5%，而高中生的吸烟率从2000年的28%下降到8%。但因为电子烟的泛滥，青少年的尼古丁上瘾问题不仅卷土重来，反而比此前更为严重。

神秘肺病背后的电子烟

除了毒害青少年，电子烟也在不断和成年人的肺病关联起来。美国疾病控制和预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)上周宣布，美国已经有33个州出现了超过450起和电子烟相关的严重肺部疾病案例，而且相关病例还在不断增加，目前已有6人死亡。

美国疾病控制和预防中心发出警告，建议民众彻底停用电子烟。指出，这些肺病病人都有着吸食电子烟的习惯，尤其是包括THC成分的电子烟。THC也是大麻的活性成分之一。美国电子烟行业协会就此解释说，这些病患是THC导致，并不是电子烟的问题。

不过，美国疾病控制和预防中心官员则表示，并不是没有THC的电子烟就是安全的，电子烟里面含有多种有害物质，包括丁二酮等添加剂和铅等粒子，这些都会导致严重呼吸疾病甚至致癌。

此外，纽约州健康官员则表示，新奇口味电子烟里面添加的维他命E醋酸盐可能也是祸根之一，这种本应无害的成分在用于电子烟雾化吸食时可能会带来健康威胁。纽约州已经出现了41例和电子烟相关的肺病案例。

FDA监管不力遭起诉

在打击电子烟的问题上，FDA负有明显的监管不力责任。尽管尚未确定电子烟的安全性，但2017年FDA却给电子烟行业下了特赦令，允许2016年8月之前上市的电子烟产品继续销售到2022年，随后需要获得FDA审批才能继续销售。在2015年上市的Juul正是利用了这个特殊窗口大举占领市场。

2018年3月，美国儿科学会(American Academy of Pediatrics)、美国心脏协会(American Heart Association)、美国肺脏协会等六大医学协会联合起诉FDA，指责后者没有及时对电子烟的安全和健康进行审核，允许电子烟产品在市场销售，给美国儿童带来了健康风险。

FDA前任专员斯科特·格特利博(Scott Gottlieb)在解释FDA 2017年为何允许电子烟继续销售时表示，FDA希望给电子烟行业更多时间，证明电子烟可以帮助烟民戒除传统烟草，能够降低烟草带来的死亡与疾病。他已于今年年初辞职。

今年5月，联邦参议员杜宾专程会见了FDA新专员沙普里斯(Ned Sharpless)，公开督促FDA立即采取措施，禁止销售那些吸引青少年的电子烟口味，对Juul进行严格监管。但后者却拒绝调整原先的规划，并没有打算禁售那些吸引青少年的电子烟口味。

但FDA却在联邦法院遭遇了打击。今年5月，美国马里兰州联邦地区法院作出判决，FDA在2017年允许电子烟继续在市场销售直至2022年的决定属于违法，要求FDA听取行业协会意见，采取相应整改措施。

背后是传统烟草巨头

今年6月份，加州比弗利山和旧金山市政府已经先后制定法案，在该市范围内禁售所有电子烟，成为美国最早对电子烟采取措施的地方政府。9月初，密歇根州也出台法律禁售香味电子烟，成为第一个禁售新奇口味电子烟的州政府。

此外，俄勒冈州、纽约州、堪萨斯州等多个州政府官员也呼吁民众停止使用电子烟，同时计划对电子烟采取包括禁售在内的严格监管措施。在国际市场，新加坡已经在去年宣布全面禁售电子烟。

那么，封杀电子烟是维护传统烟草厂商的利益吗？这是国内电子烟维护者的一个常见论断。实际上，美国电子烟行业背后就是传统烟草厂商的利益，很多传统烟草厂商也都推出了自己的电子烟产品。施压打击电子烟的政治力量，同样也在要求打击传统烟草。

由于美国社会全面打击传统烟草行业的压力不断加大，传统烟草巨头都在不断转向电子烟行业。全球最大的烟草公司菲利普莫里斯(Philip Morris)耗费20亿美元研发自己的电子烟IQOS，并表示计划在未来“逐步淘汰传统的纸烟”。

而目前占据美国市场四分之三份额的电子烟巨头Juul，背后也是传统烟草巨头。去年年底，美国烟草巨头奥驰亚(Altria，万宝路母公司)斥资128亿美元收购了Juul 35%的股份，对后者估值高达380亿美元。奥驰亚自己也有电子烟产品Markten Elite，只是不如Juul这么成功。

电子烟不能特殊待遇

为什么电子烟会在美国如此泛滥？FDA难辞其咎。美国法律规定未满21岁不得购买烟酒，所有的烟酒售卖点都必须检查购买者的身份证件，如果违规向未成年人销售烟酒则，商家会遭到吊销执照乃至高额罚金的惩罚。

然而，电子烟的监管程度却远远没有达到烟草制品的水平，FDA并没有对电子烟产品采取和烟草制品一样的严格限控手段。在美国舆论谴责FDA纵容电子烟行业之后，Juul才宣布不在9万个线下网点销售新奇口味的电子烟。

此外，传统烟草产品是不允许进行线上和线下广告。FDA同样没有制定相关限制措施。Juul正是通过Instagram和Twitter社交媒体，通过视频网站和线下广告，通过赞助诸多广告，以活力清新的广告模特获得青少年的关注。去年11月，为了缓解监管压力，Juul主动宣布不通过社交媒体进行营销，但并没有承诺全面退出线上和线下广告。

很多电子烟厂商的推广理由是电子烟不仅可以减少传统烟草带来的毒害，还有助于用户逐步戒烟。但世界卫生组织在2014年的调查报告认为，目前没有足够证据显示电子烟有助于戒烟。该组织建议在全球管制电子烟。

世界卫生组织呼吁，阻止向不吸烟者和年轻人推销电子烟；尽量缩小电子烟使用者和非使用者的潜在健康风险；禁止未经证实的电子烟健康声明；保护现有的烟草控制工作远离烟草业的商业和其他即得利益；禁止水果、糖果等口味的电子烟，直到能够证明它们对儿童和青少年没有吸引力；成立政府机构约束电子烟的广告、推销和赞助活动。

后记：

中国的电子烟热潮比美国晚了一年多时间，目前中国国家标准还在制定当中。2018年，中国国内也出现了十多个电子烟品牌和创业公司，甚至一些知名企业家和情怀创业家也投身这个风口。诸多电子烟产品纷纷效仿Juul的成功经验，在微博微信等社交媒体上大举进行广告营销，还找来偶像明星进行代言，并且同样推出水果咖啡奶油等各种新奇口味。

今年以来，北京、深圳等地也在拟定管理规定，将禁烟范围扩大到电子烟产品。中国国家市场监督管理总局和国家烟草专卖局也在去年发布通告，禁止向未成年人出售电子烟。美国在电子烟监管方面的失败经验，数百万青少年因为好看好玩的电子烟而沉迷尼古丁，或许可以给中国监管部门一些借鉴。