我们可以彻底停止思考吗？这需要“思考”一下

北京时间9月12日消息，据国外媒体报道，我们的大脑总是处于思考状态中，似乎永远没有停下来的时候。“那个人真搞笑……明天得去洗车了……我刚才关炉子了吗……这人说话怎么这么大声……”，这些思绪总是在脑海中徘徊不去。有时我们也会告诉自己“别想这些了”，但大脑似乎并不听你的指挥。

所以问题来了：我们到底能不能真的停止思考呢？

科学家指出，这要取决于你如何定义“思考”。思考是脑细胞之间互相发送化学信号的产物，既可以在有意识的情况下发生，也可以在无意识状态下发生。

从理论上来说，我们大脑中不时冒出的那些想法（比如入睡之前的脑内小剧场）是可以被“消音”的，这也正是冥想的目标。但尽管冥想者们努力想做到这一点，我们并不清楚他们究竟能达到怎样一种“空白”的状态。正如认知科学家茱莉亚所说：“我不确定彻底停止思考从理论而言是否有可能实现，而且就算有可能，恐怕也很难检验。”

但有一点是可以确定的：冥想者能够更好地掌控自己思考的内容。假如他们在思考途中“开了小差”，便可以更准确及时地注意到自己思绪的游移。

“思考”和“意识到自己正在思考”是有区别的。假如你问别人“你在想什么”，而对方回答“什么都没想”，他可能只是没意识到自己正在想事情而已。在这种情况下，有意识的思维就像一条时断时续的小溪，无法连成一个连贯的故事。

但事实上，大脑其实永远不会真正停止广义上的“思考”。大多数思考都是在大脑的“背景”中进行的，我们并不会意识到它们的存在，而且也无法让这些思考真的停下来。

举个例子：你在人群中突然看到了一张熟悉的脸，知道自己认识那个人，但一下子想不起来自己是怎样认识他的了。而过了几个小时之后，你又突然想了起来。这就是大脑一直在背景中暗暗“思考”的结果。

甚至我们的大多数决定都是在无意识状态下做出的，比如所谓的“第六感”。我们并不清楚大脑的决策制定过程，有时还会特意编一个故事来解释自己为什么做某个决定，但事实也许并非如此。

总的来说，要想回答“我们究竟能否停止思考”这个问题，答案的确取决于对“思考”的定义。如果是指在大脑里自言自语的那种“思考”，你的确可以让它停下来；但如果是大脑在无意识状态下所做的“思考”，想控制它们就困难得多了。

就在你阅读这篇文章的过程中，大脑中的神经元也在持续不断地发送信号。因此，就算我们能设法停止有意识的“思考”、或通过冥想达到“脑海一片空白”的状态，大脑本身也不会停歇。它依然会不断产生各种各样的思绪，只是我们意识不到而已。