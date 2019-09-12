恐龙灭绝元凶找到了！小行星碰撞使大气效应骤然恶化

新浪科技讯北京时间9月12日消息，据英国每日邮报报道，最新研究表明，6600万年前，导致恐龙灭绝的一颗小行星碰撞地球，当天地球遍布野火、海啸，上空笼罩着巨大硫磺云，地球瞬间变成恐怖的炼狱……

▲最新研究表明，6600万年前导致恐龙灭绝的小行星撞击地球灾难中，地球表面遍布野火、海啸，被巨大的硫磺云笼罩着。图中是艺术家描绘小行星碰撞地球当天的灾难场景

科学家表示，小行星碰撞水下陨坑内部残留的最新岩石样本证实了这个猜想，地球上大约75%生命在这次毁灭性碰撞中消亡，此次碰撞威力相当于二战时期日本广岛原子弹爆炸威力的100亿倍。

在墨西哥尤卡坦半岛海底发现的木炭、岩石块和富含硫磺的岩石呈现出更多的细节，美国德克萨斯州大学研究人员在地球表面向下钻接近1.6公里，从而确定大约6600万年前小行星碰撞后地球的时间轴变化。

▲美国德克萨斯大学研究人员在6600万年前小行星撞击地球的陨坑中岩石采样，发现了花岗岩、砂岩、石灰岩和木炭

英国伦敦帝国理工学院肖恩教授说：“通过这项研究，我们获得了地球遭受小行星撞击之后恢复的更多证据，它们在岩石中被记录，为我们提供了迄今最详细的关于恐龙时代终结的灾难资料。”

古力克教授和同事在一艘船上进行勘测，这艘船被改造成一个12米高的钻井平台，有3个支柱，当它们钻入地壳时，提取圆柱形岩石样本。并在希克苏鲁伯陨坑之下1300米深处发现了岩芯，该陨坑距离墨西哥尤卡坦半岛港38.6公里，陨坑直径185公里，深32公里，一半在水下，一半被雨林覆盖。

他们成功采集到岩石样本，由于远古时期岩石层以非常快的速度被压入地下，意味着当时每分钟都出现地质层崩溃事件，在这里他们发现了融化和破碎的岩块，其中包括：砂岩、石灰岩和花岗岩。

专家推测，6600万年前这颗致命小行星大小是10千米×15千米，以时速7万公里的速度快速撞击地球，此次“惊天动地”的小行星碰撞事件引发一场全球性灾难，使地球瞬间变成炼狱。

▲图中是来自英国伦敦帝国理工学院的肖恩·古力克教授（图右）和乔安娜·摩根教授（图左），他们正在分析2016年海底采集的岩芯样本

大火烧毁了碰撞地点数千公里之外的树木，引发浪高91米的海啸灾难，最远波及现今美国伊利诺斯州内陆地区，在现今美洲地区引发破坏范围较广的“内陆海啸”。

海啸快速地将小行星碰撞残骸冲入碰撞陨坑，因此小行星碰撞第一天就沉积了大约130米厚的小行星残骸物质，在此期间大量的硫磺抛至地球大气层，从而遮挡了太阳光，虽然研究人员在钻探采样中未发现任何化学物质，但在陨坑中发现富含硫磺的岩石。

这与小行星碰撞地球时碰撞地点大多数岩石蒸发的状态相吻合，小行星碰撞地球时向大气释放约3250亿吨气体，遮挡了太阳光线，导致全球气温骤降。古力克教授称，小行星碰撞地球的过程先是“煎烤”地面，之后再“冷冻”，碰撞当天并不是所有恐龙都死亡，但大量恐龙可能直接死亡。

▲专家推测，6600万年前这颗致命小行星大小是10千米×15千米，以时速7万公里的速度快速撞击地球，古力克教授带领的研究小组表示，此次“惊天动地”的小行星碰撞事件引发一场全球性灾难，使地球瞬间变成炼狱

一些恐龙被活活烧死或者淹死，一些恐龙幸存了一段时间，最后还是在寒冷和饥饿中逐渐死亡，虽然小行星碰撞造成的爆炸、大火和巨浪直接杀死了附近的生物，但是产生的气体云导致全球范围内物种灭绝。

古力克教授强调称，导致恐龙灭绝的真正元凶应该是骤变的地球大气层，导致全球大规模物种灭绝的唯一途径就是大气效应。目前，这项最新研究报告发表在《美国国家科学院院刊》杂志上。