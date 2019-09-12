腾讯音乐版权问题引争议，音乐平台版权“壁垒”如何打破

近日有消息称，腾讯音乐正在接受中国反垄断机构的调查，这项审查可能将终止该公司与环球、索尼、华纳等全球最大几家唱片公司所签署的独家授权协议。

报道表示，腾讯音乐从上述三大唱片公司的手中得到独家版权后，再将内容版权转卖给规模较小的竞争对手。后者认为这种做法并不公平。腾讯音乐以并不合理的较高价格购买版权，并将其中的大部分成本转嫁到竞争对手身上。

知情人士透露称，与全球其他市场直接从主要唱片公司获得内容授权相比，中国市场从腾讯音乐获得歌曲授权的价格可能要贵一倍。

对此，腾讯相关工作人员表示，该消息未经官方发布和确认，亦没有准确的来源和说明。“企业相关行为是否构成垄断，需严格依据事实和极为严谨复杂的论证过程。”腾讯音乐方面称。

相关数据显示，目前腾讯音乐拥有超3500万首曲目授权，拥有中国市场80%以上的音乐版权。在线音乐平台两强格局形成，腾讯音乐与网易云音乐居第一阵营。

但是，从2019年第二季度财报数据来看，腾讯音乐的在线音乐服务和社交娱乐服务分别占总营收的26.4%和73.6%，依靠版权份额吸引用户的腾讯音乐在版权方面的营收不及社交娱乐。

腾讯音乐：版权的利与弊

日前，腾讯音乐公布了2019年第二季度财报，当季营收为58.98亿元，较去年同期的45.03亿元，同比增长31%，归属于公司股东净利润为9.27亿元，同比增长2.5%。

从财报数字来看，腾讯音乐的营收和净利润都有不同幅度的增长，然而在增速方面，总营收和净利润已连续三个季度呈放缓趋势。

2019年Q1财报显示，腾讯音乐总营收同比增幅39.4%，2018年Q4的增幅则为50.5%。净利润方面，2019一季度，腾讯音乐归属于公司股东净利润为9.87亿元，同比增长17.4%，2018年四季度净利润为9.16亿元，同比增37.3%。

营收和净利润增速放缓的主要原因是腾讯音乐为购入独家版权的成本支出。财报显示，2019年Q1的营收成本从2018年同期的24.3亿元增至37.0亿元，同比增加52.2%。第二季度，营收成本为39.6亿元，较去年同期的27.1亿元增长了46.1%。

并且，对比腾讯音乐近三个季度的财报可知，2019年Q1相比2018年Q4，总营收增长6.2%，成本增长3.9%，而2019年Q2相比2019年Q1，总营收增长率仅为2.8%，成本增长达7%，成本增速已超过营收增速。

在版权方面，腾讯音乐背靠腾讯控股，已将环球、索尼、华纳等全球最大几家唱片公司所签署的独家版权收入囊中。目前，腾讯音乐依靠独家版权的优势，总付费用户数仅次于Spotify和Apple Music，位居全球前三。

2017年，国家版权局约谈境内外音乐公司及国内几大网络音乐服务商，要求对网络音乐作品全面授权、避免独家授权”。对此腾讯音乐表示其在2018年2月，已向网易云音乐开放独家版权转授权比例达到99%以上。

近日，腾讯音乐又因“版权”问题接受中国反垄断机构的调查，有消息称此调查可能会对腾讯的扩张计划造成影响。法国传媒集团Vivendi8月7日在其官网上宣布，将就旗下环球音乐集团10%的股份的战略投资事项，与腾讯进行初步谈判。

对于腾讯音乐是否已构成垄断，知识产权研究专家朱云青对此表示，由于转授权的存在，独家版权属于商业合作模式，并没有构成市场封锁。“但不同平台与版权方合作的方式不同，例如有些平台，用户只在会员期间可以离线播放歌曲，而会员失效则无法收听部分离线歌曲。”朱云青举例道。

“版权付费”时代，音乐平台用社交娱乐获利

从在线音乐行业的发展来看，中国网络音乐用户正在逐年递增，CNNIC公布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止到2019年6月，我国网络音乐用户规模达6.08亿，较2018年底增长3229万，占全部网民的71.1%。

移动音乐的用户渗透率也在呈增加趋势，QuestMobile发布的《中国移动互联网2019半年大报告》显示，2019年6月，移动音乐的用户规模渗透率达到65.9%，同比增长了2.8%。

在线音乐平台两强格局现已形成，目前腾讯音乐与网易云音乐以渗透率8%以及MAU 8000万以上位居第一阵营。极光大数据发布的《国内在线音乐社区研究报告》显示，QQ音乐与CMC合并后，腾讯音乐娱乐集团拥有三款音乐app，处于龙头地位，而网易云音乐作为黑马成长迅速，目前已进入第一阵营。

经过多年发展，目前我国在线音乐行业已走向正版化。“腾讯音乐与CMC(中国音乐集团)合并后，主要靠与版权方达成合作，平台间通过整合与合作，实现在线音乐平台正版化。而网易云音乐则以音乐社区模式引领行业走向社区化，从传统的纯工具升级为以工具为基础的音乐社区，提升用户体验，提高用户粘性。”极光分析师对此表示。

但从数据来看，腾讯音乐与网易云音乐付费用户的增长是极为缓慢的，营收主要依托社交娱乐。

过去一年，腾讯音乐付费用户增长39.2%至2700万，2019年上半年，用户增量仅为400万，付费率由3.9%上升至4.8%。在线音乐ARPPU(每个付费用户平均收入)下降1.1%至每月8.6元。

财报显示，腾讯音乐的营收主要由在线音乐服务和社交娱乐服务组成。在线音乐服务对总营收的贡献比例越来越低，二季度，在线音乐服务和社交娱乐服务分别占总营收的26.4%和73.6%，而去年同期这个比例为28%和72%。

自2016年四季度以来，腾讯音乐直播打赏收入占总营收的比重始终在70%左右，并且这一比重仍在持续增长。

而网易云音乐主要定位原创版权、音乐社区氛围、音乐传播生态这三方面。其中，网易云音乐吸引用户主要靠音乐社区氛围，以歌单、乐评、动态等为特色，加入关注明星、达人和好友等功能，将单向音乐传播转换为双向，从而提高用户使用时长。

网易CEO丁磊也曾表示，云村社区收效良好。对于网易云音乐盈利问题，他认为，“一是会员，二是广告，第三是我们的音频直播，是一个新的UGC(用户原创内容)平台模式，第四个，我们会挖掘云音乐更深层次的社交功能，社区会有社交。”

虽然腾讯音乐和网易云音乐的商业模式不同，但现阶段，双方都将盈利重点放在了音乐社区和直播等“社交娱乐”业务上。

当前，在线音乐已步入存量时代，以版权竞争为核心已经无法满足各音乐平台的发展需求，如何可持续挖掘用户价值、以及在丰富内容的同时，采用何种平衡机制为平台牟利，成为腾讯音乐、网易云音乐等国内在线音乐平台亟需解决的问题。