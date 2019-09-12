加州新法律要求Uber将司机转正？Uber：我们是一个科技平台，不是运输公司

北京时间9月12日早间消息，面对其商业模式中最严重的威胁，Uber又开始坚持它一贯的观点：该公司是一个科技平台，而不是运输公司。

现在，由于加州新法律威胁要颠覆其廉价劳动力来源，Uber指出它为实现多元化而采取了许多尝试（例如食品和货运），以此说明司机仍是其独立承包商，在他们追求更高使命的过程中，这些司机只是外围人员。

“司机的工作处于Uber的常规业务流程之外，我们的工作是为几个不同类型的数字市场提供技术平台，”该公司首席法律官托尼·韦斯特（Tony West）周三接受记者采访时表示。

Uber通过司机的劳动获得了巨额营收，但却没有将他们视为员工并支出相应的费用。加州已准备打破这种商业模式，而这家网约车巨头正准备迎接另一场法律斗争。

根据已获加州议会两院通过的《第5号议案》（下文简称“AB 5”），如果零工经济的劳动者隶属于相应企业的通常流程，这些工人将有权获得最低工资和工人薪酬。

关于司机不是Uber核心成员的观点引发了批评者的愤慨，但该公司长期以来一直依赖于这一论点，试图能避免为司机提供员工待遇。但该公司2016年却在英国的的一项裁决中败诉。

加州的这项法案得到了该州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）的支持。该法案的支持者认为，这将形成突破性的转变，最终让工人得到应有的回报。Uber及其盟友表示，如果该法案成为法律，它可能不会大幅改变商业模式，因为究竟哪些工人符合条件仍然存有疑问。

“AB 5不会一夜之间把每个人都变为员工。”韦斯特说。相反，新标准将用于确定某些工人究竟是雇员还是承包商，他说。“现在，我们能否通过加州的考验还有待观察。”

怀疑论者称Uber可能过于乐观了。法律专家、学者和金融分析师说，虽然它使用仲裁、诉讼和和解来阻止司机为将身份转成员工而做出的尝试，但AB 5可能对公司构成重大风险，特别是当美国其他地区也采用类似措施时。

Uber总部所在地旧金山的就业律师詹森·洛尔（Jason Lohr）表示，如果Uber低估了AB 5给司机带来的利益，那么Uber就是在“吹着口哨穿过坟场”。他说，该州大多数法律界人士都预计司机将被视为雇员，从而要求Uber像其他雇主一样为其提供工伤赔偿保险。

“如果Uber拒绝，对于人身伤害律师来说将是一笔财富。因为当司机受伤时，公司将被认为是疏忽大意，而且会因为未能提供保险而必须承担由此产生的律师费。”洛尔说。

成本上升

纽约DA Davidson的分析师汤姆·怀特（Tom White）认为，劳动力成本增加可能导致网约车司机价格上升，这可能会破坏Uber及其主要竞争对手Lyft的增长策略。

“我们看到的一些数据表明，为了让网约车成为私家车的合适替代品，价格必须下降，而不能上涨。”怀特说，“如果Uber被迫实质性提高价格，那这个故事就难以说通。”

Uber股价较5月首次公开发行时下跌约25%，该公司估值约为780亿美元。怀特说，该公司股价已经反映出对加州法律的担忧。这部法律可能面临一些障碍，包括由Uber和其他公司资助的投票措施。

“市场普遍预计AB 5的签署已经板上钉钉。”怀特说，“但我认为这仍然存在一些问题，即这是否必然意味着在双方达成一致之前就会采取强制实施。”

关于在工会和公司之间针对向司机提供某些福利但不提供员工身份展开的讨论，加州州长办公室也起到了促进作用。自去年以来一直在进行的会谈没有达成妥协。如果会谈没有突破，纽瑟姆对该法案的支持将促使其最终签署成为法律。

随着AB 5获得加州州长的支持，Uber抱怨说其他行业已经成功通过游说让他们的工人免受该法律的影响，包括发型师、旅行社、狗美容师和工程师等。

零工经济公司还抗议一项允许加州总检察长或城市检察长起诉他们的条款，而且可以在他们将员工错误分类为独立承包商时阻止其继续运营。

“武器化”法律

Uber、Lyft和其他六家公司在发给纽瑟姆和立法者的一封信中表示，这项规定“有效地武器化”了AB 5，并可能导致科技公司“被任意当做诉讼和禁令的目标”。

韦斯特表示，如果AB 5签署成为法律，Uber就准备重回法庭。他说，Uber的部分法律主张是：该公司自认为是一个技术平台，而非运输公司。

根据新的法律，只有当司机在公司业务的“通常程序之外”开展工作，才能被归为独立承包商。Uber最大的业务是网约车，但它也开发了餐饮送货和货运平台，目前还在开发新服务。

Uber“将个人与工作机会联系起来”。韦斯特说，“当法院明白这一点时，他们就会意识到司机并不参与Uber的核心业务——因为Uber是一家经营数字市场的科技公司。”