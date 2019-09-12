内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

开始清仓，苹果零售店下调iPhone XS售价

2019-9-12 9:36:49来源：威锋网作者：Ruins责编：懒猫评论：

在苹果发布新的iPhone 11/Pro/Max系列后，上一代旗舰机iPhone XS和iPhone XS Max退出舞台，根据外媒报道，苹果实体零售店开始清理XS机型剩余库存，现在按每台便宜100美元的折扣出售。

实体零售店现在提供64GB，256GB和512GB存储的iPhone XS型号，分别为899美元、1049美元和1249美元。

iPhone XS Max现在的64GB型号起价为999美元，256GB存储的价格为1149美元，512GB容量的价格为1349美元。

目前尚不清楚中国零售店是否会给出同样折扣，而且各地区的价格调整策略不同，但iPhone XS今后各大零售渠道大降价是肯定的。目前苹果官网和在线商店均已将iPhone XS系列从产品列表中剔除，由9月20日开售的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max取代。2018年iPhone系列中，只有iPhone XR仍然可以在线订购。

至于降价之后还值不值得买的问题，有网友表示上一年的Max 999美元，今年的Max起售价1099美元，而且下周就来了。当然，也有网友表示会入手一台，毕竟随着新机发售，XS系列价格还会继续降，而这是获得支持3D Touch的iPhone的最后机会。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有