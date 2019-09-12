开始清仓，苹果零售店下调iPhone XS售价

在苹果发布新的iPhone 11/Pro/Max系列后，上一代旗舰机iPhone XS和iPhone XS Max退出舞台，根据外媒报道，苹果实体零售店开始清理XS机型剩余库存，现在按每台便宜100美元的折扣出售。

实体零售店现在提供64GB，256GB和512GB存储的iPhone XS型号，分别为899美元、1049美元和1249美元。

iPhone XS Max现在的64GB型号起价为999美元，256GB存储的价格为1149美元，512GB容量的价格为1349美元。

目前尚不清楚中国零售店是否会给出同样折扣，而且各地区的价格调整策略不同，但iPhone XS今后各大零售渠道大降价是肯定的。目前苹果官网和在线商店均已将iPhone XS系列从产品列表中剔除，由9月20日开售的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max取代。2018年iPhone系列中，只有iPhone XR仍然可以在线订购。

至于降价之后还值不值得买的问题，有网友表示上一年的Max 999美元，今年的Max起售价1099美元，而且下周就来了。当然，也有网友表示会入手一台，毕竟随着新机发售，XS系列价格还会继续降，而这是获得支持3D Touch的iPhone的最后机会。