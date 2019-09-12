苹果AppleCare+将改为订阅制，可服务到iPhone退役

苹果正在悄然推出美版 AppleCare+ 新订阅计划，用户可以延长该服务，直到手上的 iPhone 退役，苹果不再为其提供维修为止。





来自苹果官网（美国）一份新的 AppleCare+ 法律文件透露了这项信息，该文件第二条描述了 AppleCare+ 订阅模式现在如何运作：



「对于每月计划，您的计划期限为一（1）个月。除非按照以下“取消”第 9 节中的规定取消，否则您的计划将每月自动续订，包括 Apple 因服务部件不可用而无法再为您的涵盖设备提供服务的情况，在这种情况下 Apple 将提供您提前三十（30）天书面通知取消，或法律另有规定。」



这意味着用户可以在两年期限后选择继续支付每月 AppleCare+ 服务，只要他们愿意。目前美版 AppleCare+ 月度订阅适用于 iPhone，iPad 和 Apple Watch，覆盖时间是购买之日起两到三年（部分型号）。



虽然苹果没有对 AppleCare+ 月度订阅变更进行营销，但它确实有默认用户会持续订阅该服务的意图。但是这种变更有些人可能会觉得高兴，也有人会承担弃用或者转售设备还得继续支付 AppleCare + 的意外。



已购买 AppleCare+ 的用户目前暂时无法迁移到新的订阅模式。



同样值得注意的是，与正常的两年期（AppleWatchHermés 和 Edition 为三年）相比，AppleCare + 月度订阅费用其实比之前的价格更高。



目前中国区还没有启用 AppleCare+ 月度计划，依旧是购买 AppleCare+ 获得长达 2 年的技术支持以及硬件维修和意外损坏保修服务。