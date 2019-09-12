淘宝造物节2019探营：吃喝玩乐，这里的想象力突破天际

淘宝造物节是淘宝一年一度最盛大、最好玩的线下集市，目前这项活动已经成功举办了三届。今年，第四届淘宝造物节将于9月12日至25日举行，时长延长至14天，届时将有400家淘宝神店在杭锅老厂房、西湖分会场展示超过1000“新物种”特色商品。

在开幕之前，IT之家小编提前来到本届淘宝造物节的活动现场，体验、感受只有想不到的、没有造不出的淘宝造物节。

淘宝造物节2019在杭锅老厂房的集市，设有潮流区、科技区、国风非遗区、艺术区和美食区。在杭锅老厂房的集市中，厂房里透明屏、柔性屏、无人机、极速3D打印机等一系列未来科技云集，满场形态各异的机器人在演奏、格斗表演甚至画画，还有仿生机械鲨鱼在鱼缸里游弋；潮鞋与汉服比邻而居，火锅与棒棒糖跨界融合，榴莲和螺蛳粉创意共生，甚至你还可以吃的茅台味的冰淇淋……

科技区

在科技区，第一直观印象就是各种突破想象力的机器人。细细数了一下，与机器人相关的展位不下五六个，乐队演奏、格斗表演、画画、做饭、投篮、仿生机器狗，甚至调制鸡尾酒等。

▲工匠社的格斗机器人

▲模拟抓物

▲仿生狗

不仅机器人，在科技区的展位，还有科大讯飞的AI合成主播，虚拟试衣间，以及让你变身大力手的“外骨骼机甲”……这些前瞻的未来科技，在淘宝造物节上并不只是表演和展出，而是每个人都能体验到的“现实版”消费产品。

国风非遗区

今年的淘宝造物节，在国风非遗区，淘宝造物节精选了一系列兼具创意与传承的非遗和传统文化商品，以“梦回长安”为主题，复刻了一座壮丽辉煌的“长安城”。

像神奇的传统斗拱、榫卯结构，被淘宝造物节商家晚峰书屋改造成了中国版乐高积木，让人在玩的同时惊叹于了古代工匠的智慧与神奇技艺。

美食区

在淘宝造物节美食区，汇聚了来自全国各地的45家创意美食，供观众大饱口福。在造物节媒体开放日，这里就已经是人流涌动，几乎每个展位都有众多吃货们排队试吃。

从火箭餐厅到人造肉，再到蒜蓉龙虾冰淇淋、榴莲螺蛳粉在内的一系列跨界创意美食，还有“茅台口味冰激凌”、机器人给你做的红烧肉、还有蒜蓉小龙虾冰激凌、人形巧克力、逛累后必备的“奶茶急救包”等。美食的创意和美味，再一次验证了美味搭配，没有做不到的、只有想不到的。

▲淘宝把西安回民街“搬到了”造物节现场

▲淘宝造物节现场美食，这是商家准备的做肉夹馍的牛肉

在淘宝造物节现场，在一个个极具想象力与创意的展位，不时听到观众对创意和想象力感叹。淘宝造物节上，无论是前瞻的科技、传统的技艺，无论是传统的文化、小吃，以及个性化的穿搭，当其融入新的创意之后，一个个都注入了新的活力。线下淘宝造物节背后线上淘宝，在消费升级或者消费需求多样化的大趋势下，鉴证并推动了创意经济的发展。

正如阿里巴巴集团首席市场官董本洪所讲，“淘宝造物节是展现创意、实现梦想、是全世界独一无二以商品维度来讲述商家创意故事和创业故事的一个线下会展。每一年这个时候，你会发现淘宝比你想的还要可爱，他们的创意会让未来更有趣。”