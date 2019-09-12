疯狂收购花费近2000亿美元，美国AT&T终于承受不住

“要么做大要么回家”并不等同于“做大做强开心回家”。

这似乎就是Elliott Management周一宣布收购电信巨头AT&T 32亿美元股份时所暗示的。这家激进的对冲基金援引了该公司的收购决策历史，包括收购DirecTV和时代华纳，以及拉丁美洲和加勒比地区平淡无奇的运营业绩，为其收购AT&T进行辩护。最近几年，AT&T总共在收购上花费了2000亿美元。

你不能责怪首席执行官Randall Stephenson，他大胆地将AT&T从一家无线公司转变为一家媒体巨头。AT&T的市值约为2700亿美元，负债约2000亿美元，但勇敢和聪明是两码事。

Elliott表示，董事会应该考虑更换AT&T的领导层。虽然对冲基金没有呼吁撤换Stephenson，但它确实呼吁增加新的董事会成员，并用了很多辞藻批判Stephenson的决策，尤其是他的三大并购策略：收购T-Mobile失败，670亿美元收购DirecTV和1040亿美元收购时代华纳。但接近Elliott想法的消息人士称，公司更希望Stephenson辞去CEO一职。

Elliott在信中写道：“过去10年，AT&T一直面临着运营和执行方面的问题，现任领导团队对此负有责任。董事会最大的责任就是评估领导AT&T走向未来所需的技能和经验，特别是考虑到最近的管理层变动，现在是决定下一个十年正确团队的时刻。对于AT&T，以及它的股东、客户和员工来说，机会太大，持续犯错的成本太高，以至于我们不可以犯错。”

这很直接。就在上周，AT&T将WarnerMedia的首席执行官John Stankey提拔为整个公司的首席运营官。Stankey曾是负责收购和整合DirecTV的团队的一员，并一直在承担着重塑时代华纳的责任。知情人士称，Elliott认为Stankey不应取代Stephenson担任CEO。

Elliott表示，该公司有一个由四部分组成的计划，可以将AT&T的股价推高至60美元以上。AT&T早盘上涨约5%，至每股38美元左右。该计划包括改善战略重点、改进业务、建立正式的资本配置框架以及加强领导和监督。

目前还不清楚AT&T董事会是否会注意到Elliott的雄心壮志。一家公司32亿美元的股份通常是巨大的，AT&T的市值超过2700亿美元。董事会和Elliott的公开信之间没有任何联系，不过，接近Elliott的消息人士表示，预计董事会将很快介入，并试图达成和解。消息人士称，Elliott认为Stephenson的出局会发生在谈判桌上。

Stephenson在时代华纳之前的并购决策是愚蠢的，时代华纳自己也已经开始提出质疑。几年前，AT&T收购T-Mobile的交易被监管机构否决后，AT&T曾对这笔交易嗤之以鼻。作为这笔交易的“分手费”，AT&T最终向T-Mobile提供了为期7年的漫游费和数十亿美元的无线频谱。这些举措帮助T-Mobile从一个苦苦挣扎的竞争对手转变为一家近年来增长速度超过Verizon、AT&T和Sprint的公司。

AT&T以670亿美元收购DirecTV的决定可以说更糟糕，因为自2015年完成交易以来，AT&T亲眼目睹数百万卫星用户离开了这项服务。与此同时，在每月定价从40美元涨价到50美元之后，AT&T也看到用户正在逃离DirecTV Now，这是一个捆绑了有线电视的数字互联网流媒体复制品。

Elliott在信中写道：“很明显，AT&T是在有线电视市场的绝对巅峰时期收购DirecTV的。”

大约在Stephenson宣布其公司同意收购这家媒体巨头的三年之后，Elliott开始怀疑时代华纳对AT&T是否有意义。

该对冲基金写道：“对于AT&T为何需要收购时代华纳，该公司尚未给出明确的战略理由。”

AT&T在回应Elliott公开信的一份声明中表示，它计划研究Elliott的提议，并已经在研究该公司倡导的一些战略。对于Elliott倾向于Stephenson辞去CEO一职的问题，AT&T没有做出回应。

AT&T在声明中表示:“AT&T董事会和管理层坚信，专注并成功执行我们的战略是为股东创造长期价值的最佳途径。这一战略是由我们在通信网络、媒体和娱乐领域汇集的独特业务组合推动的，正如Elliott所指出的，这是重大价值创造的基础。我们相信，对公司和股东来说，发展和投资这些业务是最好的出路。”

Elliott还引述了CNBC对前时代华纳首席执行官Jeff Bewkes的专访内容，Bewkes解释了垂直整合作为一种战略存在的一些缺陷。Elliott认为Bewkes利用撤资战略为时代华纳的股东创造了价值，这与AT&T所追求的集团化战略正好相反。

Elliott在公开信中写道：“我们看到，AT&T的并购战略与Jeff Bewkes领导下的时代华纳并购战略形成了鲜明对比：当Bewkes接任时代华纳首席执行官时，他接手了一家规模庞大的公司，拥有众多相关但非核心的资产。例如，美国在线、时代华纳有线以及一系列出版资产和其他规模较小的业务。随后，他花了10年时间剥离这些非核心资产，以专注于时代华纳领先的内容专营权。”

“就并购战略而言，AT&T一直是个异类：如今大多数公司不再寻求组建企业集团。我们坚信，AT&T的并购战略不仅直接导致了其股价的大幅下跌，而且还造成了业务上的分心，导致了该公司最近的经营业绩不佳。”