日媒：苹果想用低价iPhone 11赢回中国市场，没5G成遗憾

9月12日消息，据日本媒体报道，新发布的iPhone 11有一个出人意料的特性：比前代产品便宜。这是苹果第一次下调其最新一代iPhone的起价，说明该公司正聚焦于夺回在中国这一全球最大智能手机市场失去的地盘。新款iPhone真能够让苹果如愿以偿吗？

业内专家表示，在有望扭转中国市场份额不断萎缩的局面之前，苹果仍有一些关键问题需要解决，尤其是在5G方面。

昨日，这家美国科技巨头在加州总部发布了iPhone 11，起售价699美元。两款高端机型iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的起售价分别为999美元和1099美元。从苹果官网来看，三款机型在中国的起售价分别为5499元人民币、8699元人民币和9599元人民币。

苹果曾一度主导着中国高端智能手机市场。2018年第一季度，iPhone占据了600美元至800美元价位手机销量的80%以上。一年后，随着中国本土竞争对手的风头盖过iPhone，苹果的这一市场份额暴跌至37%，其统治地位因而不复存在。

亚洲科技分析公司Counterpoint的数据显示，同期，华为在中国高端智能手机市场的份额增长了近四倍，达到48%。

中国仍然是苹果的一个重要市场，占其总销售额的17%以上。

不过，券商Wedbush Securities常务董事丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)表示，要夺回智能手机市场份额，该公司得抓住“消费者换机的机会窗口”。艾夫斯估计，今年中国将有6000万至7000万智能手机用户更换手机。

艾夫斯说道，“基本款iPhone售价699美元，比我们预期的便宜50美元。这清楚地表明，苹果正聚焦于在至关重要的中国地区进一步刺激需求。”

《日经亚洲观察》最近报道称，苹果还计划明年春季推出一款低价iPhone，以争夺新兴市场的用户。这一迹象表明，苹果正更多地专注于提供具有竞争力的定价。

“苹果确实需要保持高定价来树立高端品牌形象，但他们也必须认识到整个市场的情况。”美国科技资讯公司Gartner高级分析师师阮同（Tuong Nguyen）指出。

苹果在中国面临着一个或许更为关键的问题，即它将于何时发布支持5G网络的iPhone。

中国移动和另外两家中国电信巨头预计将在年底前在中国大部分主要城市推出5G通信。一旦基础设施准备就绪，中国消费者就会渴望体验5G，亚洲手机制造商们因而一直在竞相推出兼容5G的智能手机，以争夺这一即将到来的市场。

华为的5G智能手机于8月上市，有100多万人预订。另一家中国手机制造商小米预计将很快推出它的新款5G手机，韩国的三星电子今年早些时候也推出了它的首款5G智能手机。

在昨天的发布会上，苹果高管没有就5G iPhone给出任何的暗示。

技术咨询公司CCS Insight研究副总裁杰夫·布拉伯（Geoff Blaber）指出，“新款iPhone缺乏5G功能并不令人意外。虽然这将会影响到苹果在中国等重要市场的销量，但它还是选择了像当初3G和4G时代到来时那样的策略，即等待移动运营商们广泛部署好5G网络，进而能够在推出5G功能时实现规模效应，将影响力最大化。”

“说到苹果，它并不总是第一家采用新型硬件设计或者新技术的公司，在硬件或者新技术采用上也不是最好的公司。苹果通常需要时间来试验新技术，然后在确保能够提供最佳体验的时候将其推出。”Gartner的师阮同表示，“但中国消费者肯定不会购买iPhone 11，而选择持币等待支持5G的iPhone推出。”

在Counterpoint研究主管尼尔·沙阿(Neil Shah)看来，考虑到当前的国际贸易局面和中国消费者日益转向华为等本土品牌的趋势，该国市场对新款iPhone的反应估计不会很热烈。

据Counterpoint预计，苹果今年在中国的iPhone销量将在3000万至3500万部左右，明显低于2015年iPhone 6/6 Plus热销期间的6300万部。