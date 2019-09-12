Facebook回应经期App输送隐私数据：在“合法基础”上使用

新浪科技讯 北京时间9月12日上午消息，据外媒援引最新研究发现报道，女性生理期跟踪应用涉嫌将女性的健康与性生活等私密个人信息发送给Facebook。

对此，一名Facebook发言人表示，平台要求应用开发者明确地告知用户，哪些数据将与Facebook共享，以及对数据的披露和使用需建立在“合法基础”之上。

“我们有系统专门用于检测和删除某些特定类型的数据，比如社会保障号、密码和其他诸如电子邮件或电话号码等个人信息，”该发言人说，“我们也在探索改进系统和产品的途径，以检测和过滤出更多潜在的敏感数据类型。”

MIA Fem建议用户输入的行为习惯信息极为广泛，从抽烟到咖啡因摄入和卫生棉的使用等，无所不包。隐私国际的分析发现，这些数据不是即时共享给Facebook的，但却可以让MIA Fem向用户推荐相关文章。而这些根据用户兴趣爱好所精挑细选的文章，会与Facebook共享。MIA Fem还与Facebook分享应用内的避孕药服用“提醒”。

这些应用的行为进一步引发了人们对隐私问题的关注，即用户对此类私密信息与Facebook等外部公司共享的知情同意究竟有多大用处，尤其是当应用的服务条款冗长枯燥几乎没有用于愿意认真阅读的时候。

知识产权相关的专职律师林赛·巴瑞特（Lindsey Barrett）说：“这事件说明，用户同意根本不足以防范隐私侵犯。没有人愿意阅读隐私政策，因为有太多各种各样的隐私政策，一一细读几乎不现实，即便有人真的仔细阅读了，这些政策要么敷衍了事，要么有用信息寥寥无几。”

“成为痤疮药物广告的目标受众，有时候十分尴尬也有损自尊，但Facebook究竟是基于这些应用四处收集来的哪些避孕措施信息，来帮助广告主定位受众的呢？”巴瑞特继续说道，“Facebook还与谁共享了这些信息？这里存在尊严问题，同时也存在歧视问题，当我们讨论个人隐私权的重要性的时候，这些问题都值得关注。”

22岁的海兰（Chandana Hiran）是住在孟买的一位前Maya用户。她说，她很喜欢Maya应用是因为在该应用上记录生理期症状简单容易，应用的交互界面也简洁明了。但是她从未考虑过隐私问题。

“如果他们与其他人共享数据的话，那么泄露的都是一些非常私密的信息，”她说，“我当然不希望任何人拥有这些信息。某个应用与Facebook共享我的购物车或愿望清单，这是另一回事。但既然是非常隐蔽的私密信息，那就必须严格保密。”