被玩坏的苹果信用卡Apple Card：感觉根本没人好好用它

苹果信用卡在北美地区已经交付，由于不收年费，抱着一颗好奇心的果粉多少都会找机会尝鲜一把，然后盛赞苹果品控精细，做工精良等等。

但很快，网友们把注意力放在苹果信用卡本身。因为1%到3%的返现，实在没有传统银行们动辄3、4倍积分更有吸引力。但信用卡质地就不一样了，比起传统的塑料信用卡，或者金属与塑料混合的白金卡，苹果信用卡由一块完整的钛合金切割而成，奉行极简主义，除了户主姓名、万事达、高盛和苹果Logo之外，再无其他。

问题就在信用卡的金属质地上。附着在金属卡片上的涂层比预想中的更容易脱落。事实上，在Apple Card寄送启用后不到一周，开始有大量用户反映Apple Card十分不耐脏，频频爆出被刮花和被腐蚀的迹象。

因此Apple Card也衍生出了几种派系的用户，要么本末倒置的精心呵护，要么放飞自我的奔放使用，要么干脆不用，直接进入暴力测试环节。

本末倒置的精心呵护

这可能是苹果信用卡用户中最常见，也最好理解的。这和给新买的iPhone贴膜，加保护套是同一个道理。

由于背面有磁条的缘故，指望给Apple Card贴膜不太可能，专门给苹果定制木制周边的Kerf便给信用卡设计了一个实木卡套。表面上像名片夹，很厚，但实际上仅够容纳一张卡片。内衬豪华车型常用的Alcantara仿麂皮，拥有“充满创新力”的弹卡设计，实木卡套的纹理还颇为讲究，提供渍纹枫木和焰纹胡桃木。至于能不能塞进钱包，那另当别论。

当然，钛合金卡片最理想的组合还是金属卡套。来自Gray的金属卡套一次最多可以容纳15张信用卡，就算是加了厚度的Apple Card，也能够轻松应付。

Gray卡套的设计灵感在于它不需要与其他包包搭配，推拉设计能够轻松将信用卡片推出，并且金属质感以及棱角设计本身，能在付款的时候增加格调。重点是，卡套本身大量使用了钛合金、碳纤维，起始定价499美元，相当于3500元人民币。

对，我们说的是起始定价。如果你需要纯黑限量版，则需要付出902美元，钛金限量版需要付出1304美元。完全超过了iPhone的定价。

有钱人的世界，果然不是我们能够轻易弄懂的。

在艺术之路上奔放自我

有钱的玩法可以先放一边，没钱你还可以在艺术的道路上放飞自我。推特用户利用数控机床对雪白的Apple Card表面进行重新设计，创意源自扑克牌的牌面设计。

甚至，利用数控机床加工的全过程也被完整记录下来，看起来很带劲的样子。

事实上对Apple Card雪白的卡面动改造之心的并非只有一个艺术家，在instagram上已经挤满了大量卡面改造方案，甚至是专门的定制商。嗯，谁让卡面涂层这么容易磨花呢。

实在不行，还有可以走逆向思维，只要把卡面所有的涂层全部刮掉，再也不用担心Apple Card会被磨花了。

直接报销模式

比起呵护、改装，暴力破坏也是一个很大当的想法。由于钛合金材质本身不算太硬，只需要砂纸和一些耐心。利用Apple Card不薄的厚度，制造出尖锐的边缘似乎轻而易举。

实验证明这样的想法是正确的，改造后的Apple Card不仅能切菜，割纸，当飞刀用似乎也很好使。

最后是老外们的保留项目，用枪射击Apple Card。

在测试中，他们分别直接射击黄页、透过塑料信用卡射击黄页，以及透过Apple Card射击黄页。

在在前两次都没能阻止子弹射入黄页之后，唯独Apple Card的钛合金成功阻止了子弹，当然信用卡本身也严重变形，涂装脱落，指望继续使用也不太可能了。

事实上Apple Card也存在不少缺点，例如Apple Card虽然支持磁条刷卡，但是本体过厚无法兼容所有的POSE机。Apple Card显得有些仪式化，消费列表，消费地理位置查询需要与iOS钱包配合使用，苹果把更多精力放在了App上。

但至少，透过Apple Card，我们看到了果粉们的创造力，嗯，以及破坏力。