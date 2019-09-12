微软Windows 10 20H1预览版18980更新内容大全：Cortana升级、ARM64设备支持WSL2

IT之家9月12日消息 今天凌晨微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版18980系统更新，本次更新带来了新的Cortana App，面向所有受语言支持的用户推出。另外改进了Windows Linux子系统，针对ARM64设备添加了WSL2支持。

下面是更新内容：

关于Cortana的更新

为了响应反馈，微软正在执行一项计划，使所有Windows 10用户都能更轻松地使用Cortana。作为第一步，从今天的版本开始，全球所有Insiders将看到Cortana图标和新应用程序。在未来的Cortana应用程序更新中，如果他们使用受支持的语言，用户就可以选择使用Cortana。新的Cortana应用程序目前支持英语（美国） - 因为Cortana是受服务支持的，微软将继续在未来几个月内添加新语言。

Windows Linux子系统（WSL）改进

在这个版本中，微软为ARM64设备添加了对WSL2的支持！还添加了使用/etc/wsl.conf文件设置发行版默认用户的功能。此版本还包含多个错误修复，包括遗留Windows符号链接的长期问题（例如用户配置文件目录中的那些）。

Insiders的其他更新

“可选功能”设置部分的改进

微软已经添加了多选、搜索和通常使用的工作，以使这一部分更容易使用：

显示设置中添加功能部分之前和之后的内容。你现在可以进行多选和搜索。

PC的一般更改，改进和修复

在之前的版本上有升级模块，以确保具有某些版本的Outlook测试用户不受构建中问题的影响，这导致一些内部人员在上周检查更新时没有找到Build版本。此版本已删除此内容。

修复了最近版本中发生的netprofmsvc.dll中的死锁问题。受影响用户症状可能包括升级到98％的构建冻结，或者（如果你能够升级）系统的各个方面意外冻结并变得无法响应。

已经做了一些工作来帮助解决如果你单击传入的电子邮件通知Outlook无法启动的问题。

在最近的版本中修复了影响触摸键盘可靠性的问题。

修复了影响WIN +（空格键）可靠性的问题。

修复了影响最近几次版本中屏幕剪切可靠性的问题。

修复了可能导致上一个版本上登录屏幕acrylic有时会意外地显示UI元素周围的方块的问题。

修复了当你在“任务视图”中右键单击它们时，可能会导致某些应用缩略图意外变为空白的问题。

修复了在任务管理器的性能选项卡中将可移动设备错误地标记为HDD的问题。它们现在将被标记为可移动。

为了让你可以根据需要选择节省磁盘空间，微软已将MS Paint和WordPad转换为可选功能。你可以选择卸载它们或通过“设置”中的“可选功能”重新安装它们。

进行了一些调整，以帮助你在搜索时改善“设置”中“应用和功能”页面的效果。

修复了一个问题，在更新帐户图片时可能会导致设置崩溃。

轻松访问设置不再参与设置同步（漫游）。因此，我们现在已删除设置>帐户>同步你的设置中的轻松访问切换。

放大镜阅读现在可以在Google Chrome和Firefox等应用中更好地运行。

使用“从此处读取”按钮或Ctrl + Alt +鼠标左键单击键盘快捷键时，放大镜读数不再单击应用程序。

修复了当从左到右和从右到左语言切换时，文本光标指示器不会显示的问题。

解决了文本光标指示器有时会出现在屏幕的只读区域的问题。

修复了即文本光标指示器将出现在“开始”菜单上，而不是在“搜索”编辑框中键入文本后停留在“搜索”编辑框中的问题。

在Outlook中阅读邮件时，改进了使用讲述人阅读窗口标题的功能。

使用讲述人改进了Outlook中的自动阅读功能，使其更加可靠。

在扫描模式下使用Shift + Tab命令时，在读取时使用讲述人更可靠地读取消息标题。

在详细级别一级阅读列表时，改善了讲述人的冗长程度。

修复了即在使用讲述人编辑内容时，某些网页上的编辑字段未在配置的盲文显示器上正确更新的问题。

修复了某些本地体验包（LXP）可能会恢复为英语的问题。

修复了导致某些Wi-Fi适配器在从以前版本的Windows升级后无法加载（Code 10错误），需要被禁用并重新启用才能工作的问题。

已知问题