谷歌推出Flutter1.9，实现Flutter网页版并入主代码库

Flutter是谷歌的移动UI框架，可以快速在iOS和Android上构建高质量的原生用户界面。Flutter可以与现有的代码一起工作。在全世界，Flutter正在被越来越多的开发者和组织使用，并且Flutter是完全免费、开源的。

据悉，Flutter 1.9支持苹果新版本的macOS操作系统Catalina，以及iOS 13系统；拥有更多的组件；可以利用机器学习自动补齐代码；新增24种语言；实现Flutter网页版并入主代码库，一套代码可以完成构建移动平台、桌面端和网页端开发应用。

谷歌北京研发中心总经理陆韵晟提到，“中国开发者是谷歌全球生态中重要的组成部分，2019年上半年，中国开发者在Google Play年收入增长率超70 %，同时中国也是Flutter最大的市场。”

谷歌此前已正式发布Android 10，此次，谷歌方面透露，Android 10总共有超过50多个功能性改进，其中最重要的创新在于安全和隐私。新版本中，所有的应用权限在同个功能区，用户可以统一决定哪些应用可以使用地理位置信息、日历信息或者获取个人数据，且App只允许访问自身创建的文件夹。

谷歌方面表示，2019年将有超过20家电信运营商提供5G网络，Android 10版本将支持5G。

此外，谷歌产品经理介绍了此前推出的TensorFlow 2.0版本的最新功能：易于使用、强大、可拓展，据介绍，TensorFlow逐渐成为端到端的成熟平台。