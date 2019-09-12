《文明6》推出吃鸡模式：躲避辐射环争上太空

一边是火热朝天的落地钢枪，另一边是不慌不忙地运筹帷幄，你怎么也想不到这两类行为就能糅合进一个游戏，然而《文明6》做到了——Fraxis再度印证了游戏圈里的那个过气玩笑：只要是个游戏，就会搞出个“吃鸡模式”。当然，它出这个模式的节奏也实在是很有回合制策略游戏的风范，2019年了，大兄弟！

你大概会好奇，《文明6》这种横跨人类文明历史的4X游戏究竟要怎样玩才能玩成最多十几分钟一局，每个人都躁动不安的吃鸡玩法。设定是这样的：在一个天劫余生的反乌托邦地表上，12个玩家控制12个阵营（包括末日教徒、邪道科学家、变种人等等），在“红色死雾”的逼近下，在越来越小的地图空间里，不断淘汰其他阵营，并成为最后那个可以通过飞船逃离地球的幸存者。听上去是没有玩过的“船新版本”，感觉会很有趣！

《文明6》原本非常缓慢，点击下一回合到天亮的节奏，突然一下就变得紧张了起来，我个人还是很乐见它作出这样的改变的，就是来得太晚了，这一代本来因为相比5代细节过于繁琐，中后期太多吸收操作的黑洞让我觉的很难玩下去，我已经很久没有开过了……

《文明6》的“红色死雾”模式现在已经作为免费DLC上线了，如果不对这种必须淘汰他人的规则感到本能排斥，可以去试一试。其实就是换种思维方式嘛，玩法还不是一样？连《星露谷物语》都老早开始吃鸡了！